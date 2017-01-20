Дарья Домрачева: Очень рады Альфреду Эдеру, да и он доволен совместной работой

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Ваша первая «стойка» огорчила четырьмя не закрывшимися габаритами в левый верхний сектор мишени. Словно рисовали окружность под левым порывом ветра!

Такое иногда случается. Я сама чувствовала, что в промахах есть определенная система и что от меня отвернулась удача. Но это лишь еще одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги «пятнашки». Стрельбу, ту же «стойку», будем подтягивать. Ведь вы заметили, что нам опять помогал пристреливаться, корректируя стрельбу, Альфред Эдер.

Это не единичный случай?

Надеюсь, нет. Все должно сложиться, как надо. Мы очень рады Альфреду, да и он доволен совместной работой. Это чувствуется.

Эдер всегда был приятен своими человеческими качествами, юмором, самоиронией.

Так и есть. Прекрасный человек и хороший специалист, который становится только лучше. Если все сложится — должно сложиться! — то это будет отличным подспорьем всей команде, — цитирует Домрачеву «Спутник».