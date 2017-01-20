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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28496401/
20 января 2017, 15:18 | Биатлон | «Прессбол»

Вольфганг Пихлер: В биатлоне есть положительные допинг-пробы, так что допинг — это реальная проблема

Экс-тренер сборной России, ныне возглавляющий команду Швеции, Вольфганг Пихлер в разговоре с корреспондентом pressball.by поделился ожиданиями от субботнего заседания исполнительного комитета ИБУ по докладу Ричарда Макларена.

Чего ожидаете от экстренного заседания исполнительного комитета ИБУ по докладу Ричарда Макларена?

Очевидно, мы узнаем определенные новости насчет того, какие действия собирается предпринимать ИБУ в связи со всей этой ситуацией. Сборная России? Пока никому ничего неизвестно. Все новости будут в субботу.

Допинг — насущная проблема для биатлона?

Конечно, это реальная проблема. В нашем виде есть положительные допинг-пробы. Не прямо сейчас — однако в совсем недавней истории. Может, в субботу мы получим новые данные. Посмотрим.

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