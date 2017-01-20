Чего ожидаете от экстренного заседания исполнительного комитета ИБУ по докладу Ричарда Макларена?

Очевидно, мы узнаем определенные новости насчет того, какие действия собирается предпринимать ИБУ в связи со всей этой ситуацией. Сборная России? Пока никому ничего неизвестно. Все новости будут в субботу.

Допинг — насущная проблема для биатлона?