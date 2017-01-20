Биатлонистка Подчуфарова пропустит масс-старт на этапе КМ в Антерсельве
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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В четверг Подчуфарова заняла восьмое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха на заключительной стрельбе. Перед четвертым огневым рубежом российская спортсменка претендовала на победу, которую в итоге одержала немка Лаура Дальмайер.
Этап в Италии предваряет старт чемпионата мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.
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