Биатлонистка Подчуфарова пропустит масс-старт на этапе КМ в Антерсельве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Женский масс-старт пройдет в субботу, 21 января. Россию в гонке представит только Татьяна Акимова, в случае большого числа отказов шанс выйти на старт имеет Екатерина Глазырина.

В четверг Подчуфарова заняла восьмое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха на заключительной стрельбе. Перед четвертым огневым рубежом российская спортсменка претендовала на победу, которую в итоге одержала немка Лаура Дальмайер.

Этап в Италии предваряет старт чемпионата мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.