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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28495914/
20 января 2017, 14:45 | Биатлон | «Прессбол»

Альфред Эдер: Думаю, буду помогать сборной Беларуси на чемпионате мира в Хохфильцене

Тренер Альфред Эдер, помогающий на этапе в Антхольце сборной Беларуси, в беседе с корреспондентом pressball.by отметил, что поможет белорусам и на чемпионате мира в Хохфильцене.

Тренер Альфред <span class=error>Эдер</span> помогающий на этапе в Антхольце сборной <span class=error>Беларуси</span> в беседе с корреспондентом pressball.by отметил что поможет белорусам и на чемпионате мира в Хохфильцене. Увеличить
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Я помогаю белорусской сборной на этом этапе Кубка мира. Думаю, буду с ней и в Хохфильцене. У меня очень хорошие отношения с белорусской командой. Я всегда интересуюсь, как у нее идут дела. Надеюсь, в течение ближайших дней я смогу оказать женской команде хотя бы небольшую помощь.

Дарья Домрачева после четверговой «индивидуалки» выразила надежду, что вы продолжите работу с белорусами…

Я помогаю белорусской сборной прямо сейчас и, полагаю, буду с ней 14 дней на чемпионате мира в Хохфильцене. Я рад снова здесь оказаться. Что касается Домрачевой, в четверг на стрельбище были очень сложные ветровые условия. Дарья может стрелять намного лучше.

Белоруски на пятерых допустили в четверг 28 промахов…

Да, не лучшая стрельба. Но, повторюсь, вчера в Антхольце был очень сильный ветер. Это биатлон. Погодные условия бывают хорошими, а бывают не очень.

В первых гонках Дарья Домрачева имела проблемы с подготовкой к стрельбе, скоростью стрельбы…

Да, действительно. Потому что не так просто удачно вернуться на трассу после длительного перерыва. Однако Дарья быстро прогрессирует.

Как думаете, возможен качественный прогресс у Домрачевой уже к чемпионату мира или это слишком короткий срок?

Конечно. Уже во вчерашней индивидуальной гонке она показала отличный ход по дистанции, попав в топ-5. Со стрельбой у Дарьи также дела улучшаются, просто в четверг были действительно тяжелые погодные условия.

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