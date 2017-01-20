Альфред Эдер: Думаю, буду помогать сборной Беларуси на чемпионате мира в Хохфильцене
Тренер Альфред Эдер, помогающий на этапе в Антхольце сборной Беларуси, в беседе с корреспондентом pressball.by отметил, что поможет белорусам и на чемпионате мира в Хохфильцене.
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Я помогаю белорусской сборной на этом этапе Кубка мира. Думаю, буду с ней и в Хохфильцене. У меня очень хорошие отношения с белорусской командой. Я всегда интересуюсь, как у нее идут дела. Надеюсь, в течение ближайших дней я смогу оказать женской команде хотя бы небольшую помощь.
Дарья Домрачева после четверговой «индивидуалки» выразила надежду, что вы продолжите работу с белорусами…
Я помогаю белорусской сборной прямо сейчас и, полагаю, буду с ней 14 дней на чемпионате мира в Хохфильцене. Я рад снова здесь оказаться. Что касается Домрачевой, в четверг на стрельбище были очень сложные ветровые условия. Дарья может стрелять намного лучше.
Белоруски на пятерых допустили в четверг 28 промахов…
Да, не лучшая стрельба. Но, повторюсь, вчера в Антхольце был очень сильный ветер. Это биатлон. Погодные условия бывают хорошими, а бывают не очень.
В первых гонках Дарья Домрачева имела проблемы с подготовкой к стрельбе, скоростью стрельбы…
Да, действительно. Потому что не так просто удачно вернуться на трассу после длительного перерыва. Однако Дарья быстро прогрессирует.
Как думаете, возможен качественный прогресс у Домрачевой уже к чемпионату мира или это слишком короткий срок?
Конечно. Уже во вчерашней индивидуальной гонке она показала отличный ход по дистанции, попав в топ-5. Со стрельбой у Дарьи также дела улучшаются, просто в четверг были действительно тяжелые погодные условия.
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