«Трасса в Антерсельве подходит Акимовой и Подчуфаровой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Для вас Антерсельва всегда была самым успешным этапом в карьере. Как вы объясните, что нынешние биатлонистки допустили в «индивидуалке» столь большое количество промахов — даже у победительницы, немки Лауры Дальмайер их два?

— Антерсельва — довольно специфическое место, и почему-то там некоторые не могут стрелять хорошо. Возможно, дело связано с высотой над уровнем моря, или с подходом к стрельбищу. Есть еще такая особенность: на пристрелке солнце там освещает весь рубеж, а к вечерней гонке больше половины ковриков уже оказываются в тени. Из-за такой разницы в освещении и происходят промахи. Я всегда это контролировала: если пристреливалась при солнце, то и стрелять старалась с тех мишеней, где оно было.

— Как вы можете объяснить нестабильность Ольги Подчуфаровой? На предыдущем этапе в Рупольдинге она смотрелась очень тяжело, на гонку преследования не вышла, а тут оказалась лучшей из наших и в одном лишнем промахе от подиума.

— Чисто визуально бывает сложно оценить состояние спортсмена. У меня тоже бывало так, что по движениям казалось, что еле иду, а в итоге получался хороший результат. Вообще, я ждала, что нашим девчонкам Антерсельва подойдет. Даже в силу особенностей лыжной техники, Подчуфаровой и Акимовой там должно быть удобно бежать. Акимова — более компактная, худенькая, и у нее движения прямо для этой трассы. Ольга помощнее, скорее спортсменка силового плана, и трасса и высота тоже должны быть для нее комфортны.

— Что происходит с Ульяной Кайшевой: после яркого начала в Оберхофе ее результаты идут по нисходящей?

— Думаю, по ходу сезона результаты Ульяны так и останутся нестабильными. Возможно, она еще не привыкла к таким перепадам высоты, да и просто к постоянным переездам с этапа на этап. На самом деле, это очень тяжело с непривычки, когда все выходные дни ты проводишь в дороге. Чтобы адаптироваться к такому ритму жизни, нужно время.

— Вы поддерживаете решение тренеров второй раз выдернуть ради одной эстафеты дебютантку этапов Кубка мира Викторию Сливко?

— Лично у меня двоякое ощущение от этого. С одной стороны, действительно, нужно пробовать молодых, обкатывать их в ответственных гонках, в том числе, и в эстафетах. Но с другой, у нас раньше не практиковалось такого, чтобы человека от этапа к этапу выдергивали только на одну гонку. Сейчас, правда, и такого ровного состава, как раньше, в эстафете нет, отсюда, видимо, и все эти эксперименты. Мне самой интересно услышать мнение тренеров по этому вопросу.

— Вам не кажется, что кто-то из девушек, которые готовятся к чемпионату Европы — Светлана Слепцова, Дарья Виролайнен, например — могли бы усилить основную команду с прицелом на чемпионат мира?

— У нас сейчас почти все спортсменки нестабильны, и рассчитывать на них в стрельбе на сто процентов нельзя. Но те девчонки все-таки поопытнее, у них было больше практики на этапах Кубка мира. Возможно, действительно стоит им дать еще шансы.

— Судя по нынешнему положению дел, наша женская команда способна выиграть на чемпионате мира хотя бы одну награду?

— В биатлоне нередко бывает, что выстреливают «темные лошадки». У Татьяны Акимовой, да и у Ольги Подчуфаровой шансы есть. Многое будет зависеть от заключительного сбора, который будет после завершения этапа в Антерсельве. Все возможно, и я совсем не исключаю, что девочки в Хохфильцене свою медаль зацепят.