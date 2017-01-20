«Трасса в Антерсельве подходит Акимовой и Подчуфаровой»
Призер чемпионата мира Наталья Сорокина — об итогах женской индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве, в которой лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова заняла восьмую позицию.
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Видимо, что-то случилось...
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— Для вас Антерсельва всегда была самым успешным этапом в карьере. Как вы объясните, что нынешние биатлонистки допустили в «индивидуалке» столь большое количество промахов — даже у победительницы, немки Лауры Дальмайер их два?
— Антерсельва — довольно специфическое место, и
— Как вы можете объяснить нестабильность Ольги Подчуфаровой? На предыдущем этапе в Рупольдинге она смотрелась очень тяжело, на гонку преследования не вышла, а тут оказалась лучшей из наших и в одном лишнем промахе от подиума.
— Чисто визуально бывает сложно оценить состояние спортсмена. У меня тоже бывало так, что по движениям казалось, что еле иду, а в итоге получался хороший результат. Вообще, я ждала, что нашим девчонкам Антерсельва подойдет. Даже в силу особенностей лыжной техники, Подчуфаровой и Акимовой там должно быть удобно бежать. Акимова — более компактная, худенькая, и у нее движения прямо для этой трассы. Ольга помощнее, скорее спортсменка силового плана, и трасса и высота тоже должны быть для нее комфортны.
— Что происходит с Ульяной Кайшевой: после яркого начала в Оберхофе ее результаты идут по нисходящей?
— Думаю, по ходу сезона результаты Ульяны так и останутся нестабильными. Возможно, она еще не привыкла к таким перепадам высоты, да и просто к постоянным переездам с этапа на этап. На самом деле, это очень тяжело с непривычки, когда все выходные дни ты проводишь в дороге. Чтобы адаптироваться к такому ритму жизни, нужно время.
— Вы поддерживаете решение тренеров второй раз выдернуть ради одной эстафеты дебютантку этапов Кубка мира Викторию Сливко?
— Лично у меня двоякое ощущение от этого. С одной стороны, действительно, нужно пробовать молодых, обкатывать их в ответственных гонках, в том числе, и в эстафетах. Но с другой, у нас раньше не практиковалось такого, чтобы человека от этапа к этапу выдергивали только на одну гонку. Сейчас, правда, и такого ровного состава, как раньше, в эстафете нет, отсюда, видимо, и все эти эксперименты. Мне самой интересно услышать мнение тренеров по этому вопросу.
— Вам не кажется, что
— У нас сейчас почти все спортсменки нестабильны, и рассчитывать на них в стрельбе на сто процентов нельзя. Но те девчонки
— Судя по нынешнему положению дел, наша женская команда способна выиграть на чемпионате мира хотя бы одну награду?
— В биатлоне нередко бывает, что выстреливают «темные лошадки». У Татьяны Акимовой, да и у Ольги Подчуфаровой шансы есть. Многое будет зависеть от заключительного сбора, который будет после завершения этапа в Антерсельве. Все возможно, и я совсем не исключаю, что девочки в Хохфильцене свою медаль зацепят.
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