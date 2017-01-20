Алябьев: Пока от выступления российских биатлонисток испытываю чувство стыда
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев выразил недовольство выступлением российских биатлонистов в нынешнем розыгрыше Кубка мира.
В общем зачёте лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, занимает 10-е место.
«У меня такое ощущение, что наши девушки вообще не готовы к сезону. Хотя в интервью все они говорят правильные вещи. Но результата, к сожалению, нет. Это странно, ведь собранные в сборной спортсменки далеко не новички, не перворазрядники. Вопросы, наверное, можно задавать и тренерам. Они же не просто должны находиться рядом и в трубу смотреть, но и работать с подопечными, ведь тренер — он и педагог, и воспитатель, и папа, и мама. Пока же испытываю чувство стыда. Не сравнить, какие результаты были у сборной раньше и какие сейчас. Ведь в России биатлоном занимается столько людей, сколько не занимается в остальных вместе взятых странах.
Но, думаю, россиян в итоге должно прорвать. Всё плохо быть не может. Если трудишься, результат придёт. Главное — поверить в себя. Насколько я знаю, атмосфера внутри команды хорошая. Все работают дружно. Может быть, проблема в переборе тренеров? Ведь получается, что почти у каждого биатлониста свой специалист. Должна быть
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