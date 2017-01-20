Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон?

Покушение ВАДА на демократию

Спортивная составляющая Кубка мира по биатлону вновь уходит во второй план. Главной темой для обсуждения в Антхольце становится не возвращения лидерства Лауры Дальмайер или внезапное пробуждение Ольги Подчуфаровой, а предстоящее расширенное заседание исполкома IBU 21 января. Ещё две недели назад президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что доказательств вины упомянутых в докладе Макларена российских спортсменов у него нет и вряд ли расследование будет завершено до конца чемпионата мира, но уже через две недели он вынужден проводить новое собрание и пресс-конференцию по его итогам.



Неужели что-то изменилось в деле Макларена? Насколько нам известно, никаких новых обстоятельств и доказательств обнаружено не было и быть этого не могло, однако ВАДА продолжает оказывать давление на Международный союз биатлонистов по всем фронтам. Сейчас агентство требует в частности дать объяснения выбора Тюмени в качестве столицы чемпионата мира по биатлону-2021. Формально на это никаких прав у ВАДА нет. МОК действительно не рекомендовал международным федерациям проводить в России крупные соревнования, однако во всей деятельности, не связанной с Олимпийскими играми IBU абсолютно независимая от ВАДА и МОК структура, при этом, по словам Бессеберга, абсолютно демократическая.

Именно демократическим принципом, путём голосования членов конгресса Тюмень и была выбрана столицей чемпионата мира. Однако ВАДА давно уже не согласна с отведённой ей вице-премьером роли «проверятеля мочи» и готова сосредоточить в своих руках функции следователя, судьи и прокурора. С их точки зрения российский спорт не соответствует кодексу ВАДА и на этом основании не может проводить крупные международные старты, а в случае если IBU не даст должных объяснений, может быть поставлен вопрос о соответствии Кодексу самого Международного союза биатлонистов.



Кто приглашён на собрание?

Расширенное собрание исполкома IBU состоится в субботу 21 января. Поскольку на этот день запланировано две гонки в рамках Кубка мира, начнётся оно ближе к вечеру, а закончиться может и вовсе поздно в ночи. В этом случае обо всех решениях будет объявлено только утром 22 января. Само заседание будет не только внеплановым, но и выходящим за рамки привычного регламента. Помимо членов конгресса, которые в своём большинстве уже съехались в Антхольц, на него приглашены атлеты и представители команд.

Делегацию от России должен возглавить президент СБР Александр Кравцов, который в последние дни активно работал над докладом и презентацией российской позиции, а сегодня прибудет в Антхольц вместе с исполнительным директором Сергеем Костиным. На месте им и предстоит определиться с российскими представителями на встрече. Совершенно точно одним из них станет вице-президент IBU и член Исполкома Виктор Майгуров, но его, как и на декабрьской встрече могут лишить права голоса.

Чем это грозит России?

Как таковой повестки дня этого собрания в данный момент не существует. По крайней мере представители IBU говорят, что не знают об её существовании. Более того не известен и полный состав и формат собрания. Однако не очень верится, что это будет дружеская встреча за чашкой чая, вроде очередного ужина «Биатлон-фэмили». Не успокаивающиеся ни на день наши противники во главе с президентом чешской федерации Иржи Гамзой продолжат давление на президента IBU Андерса Бессеберга и будут требовать поставить точку в деле Макларена не после чемпионата мира, ни на плановом Конгрессе в 2018 году, а прямо сейчас.

СБР могут под угрозой бойкотов рекомендовать отказаться от чемпионата мира в Тюмени и крупных международных соревнований в ближайшее время. Могут быть приняты и другие санкции, возможность которых рассматривалась в «письме 170 спортсменов», а именно сокращение квоты сборной России в следующем сезоне или уже по ходу этого сезона, отстранение от соревнований всех спортсменов из «списка 31» даже без наличия достаточной доказательной базы. Андерс Бессеберг неоднократно подчёркивал, что любые изменения антидопингового законодательства IBU должны быть утверждены конгрессом и при этом точно не будут иметь обратной силы, согласно одному из основных принципов законодательства.



Однако в последнее время принципы законодательства и юриспруденции и методы ВАДА абсолютно несовместимы. Антидопинговое агентство ведёт себя не как объективный и независимый расследователь, а как гопник в подворотне, который чем больше силы имеет, тем больше готов отнять. Вступать с ним в диалог себе дороже, но хватит ли у IBU и Бессеберга смелости и решительность наплевать на абсурдные требовать и продолжать отставаться независимой и демократической организацией?