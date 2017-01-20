Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон?
ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Покушение ВАДА на демократию
Спортивная составляющая Кубка мира по биатлону вновь уходит во второй план. Главной темой для обсуждения в Антхольце становится не возвращения лидерства Лауры Дальмайер или внезапное пробуждение Ольги Подчуфаровой, а предстоящее расширенное заседание исполкома IBU 21 января. Ещё две недели назад президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что доказательств вины упомянутых в докладе Макларена российских спортсменов у него нет и вряд ли расследование будет завершено до конца чемпионата мира, но уже через две недели он вынужден проводить новое собрание и
Неужели
Именно демократическим принципом, путём голосования членов конгресса Тюмень и была выбрана столицей чемпионата мира. Однако ВАДА давно уже не согласна с отведённой ей
Кто приглашён на собрание?
Расширенное собрание исполкома IBU состоится в субботу 21 января. Поскольку на этот день запланировано две гонки в рамках Кубка мира, начнётся оно ближе к вечеру, а закончиться может и вовсе поздно в ночи. В этом случае обо всех решениях будет объявлено только утром 22 января. Само заседание будет не только внеплановым, но и выходящим за рамки привычного регламента. Помимо членов конгресса, которые в своём большинстве уже съехались в Антхольц, на него приглашены атлеты и представители команд.
Делегацию от России должен возглавить президент СБР Александр Кравцов, который в последние дни активно работал над докладом и презентацией российской позиции, а сегодня прибудет в Антхольц вместе с исполнительным директором Сергеем Костиным. На месте им и предстоит определиться с российскими представителями на встрече. Совершенно точно одним из них станет
Чем это грозит России?
Как таковой повестки дня этого собрания в данный момент не существует. По крайней мере представители IBU говорят, что не знают об её существовании. Более того не известен и полный состав и формат собрания. Однако не очень верится, что это будет дружеская встреча за чашкой чая, вроде очередного ужина «Биатлон-фэмили». Не успокаивающиеся ни на день наши противники во главе с президентом чешской федерации Иржи Гамзой продолжат давление на президента IBU Андерса Бессеберга и будут требовать поставить точку в деле Макларена не после чемпионата мира, ни на плановом Конгрессе в 2018 году, а прямо сейчас.
СБР могут под угрозой бойкотов рекомендовать отказаться от чемпионата мира в Тюмени и крупных международных соревнований в ближайшее время. Могут быть приняты и другие санкции, возможность которых рассматривалась в «письме 170 спортсменов», а именно сокращение квоты сборной России в следующем сезоне или уже по ходу этого сезона, отстранение от соревнований всех спортсменов из «списка 31» даже без наличия достаточной доказательной базы. Андерс Бессеберг неоднократно подчёркивал, что любые изменения антидопингового законодательства IBU должны быть утверждены конгрессом и при этом точно не будут иметь обратной силы, согласно одному из основных принципов законодательства.
Однако в последнее время принципы законодательства и юриспруденции и методы ВАДА абсолютно несовместимы. Антидопинговое агентство ведёт себя не как объективный и независимый расследователь, а как гопник в подворотне, который чем больше силы имеет, тем больше готов отнять. Вступать с ним в диалог себе дороже, но хватит ли у IBU и Бессеберга смелости и решительность наплевать на абсурдные требовать и продолжать отставаться независимой и демократической организацией?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter