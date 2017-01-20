Тренер украинских биатлонисток после этапа КМ в Италии пожаловался на старую амуницию
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Украинские биатлонистки не справились со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве из-за старой амуниции, заявил тренер сборной Украины Урош Велепец.
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Лучший результат из украинских биатлонисток показала Елена Пидгрушная, ставшая 17-й с отставанием более трех минут от победительницы Лауры Дальмайер из Германии и тремя промахами. Суммарно шесть украинок, принимавших участие в гонке, допустили 38 промахов.
«То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой — это, прежде всего,
«Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо — и Юля (Джима), и Настя (Меркушина), и Валя (Семеренко) уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу», — добавил тренер.
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