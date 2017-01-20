Тренер украинских биатлонисток после этапа КМ в Италии пожаловался на старую амуницию

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Лучший результат из украинских биатлонисток показала Елена Пидгрушная, ставшая 17-й с отставанием более трех минут от победительницы Лауры Дальмайер из Германии и тремя промахами. Суммарно шесть украинок, принимавших участие в гонке, допустили 38 промахов.

«То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой — это, прежде всего, из-за старой амуниции. Она нам уже не подходит и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2−3 см», — сказал Велепец, слова которого приводятся на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

«Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо — и Юля (Джима), и Настя (Меркушина), и Валя (Семеренко) уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу», — добавил тренер.