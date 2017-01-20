Тренер сборной Украины пожаловался на отсутствие хороших винтовок
Тренер сборной Украины Урош Велепец после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнул, что проблемы команды со стрельбой связаны с устаревшей амуницией.
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Ранее Евросоюз запретил продавать на Украину огнестрельное оружие и патроны, поэтому спортсмены не могут заменить свои винтовки. В сегодняшней гонке Елена Пидгрушная допустила 3 промаха, Юлия Джима — 5, Юлия Журавок — 4, Анастасия Меркушина — 8, Валя Семеренко — 8, Яна Бондарь — 10.
— То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой — это, прежде всего,
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