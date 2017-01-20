Тренер сборной Украины пожаловался на отсутствие хороших винтовок

Ранее Евросоюз запретил продавать на Украину огнестрельное оружие и патроны, поэтому спортсмены не могут заменить свои винтовки. В сегодняшней гонке Елена Пидгрушная допустила 3 промаха, Юлия Джима — 5, Юлия Журавок — 4, Анастасия Меркушина — 8, Валя Семеренко — 8, Яна Бондарь — 10.

— То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой — это, прежде всего, из-за старой амуниции, — приводит пресс-служба ФБУ слова Велепеца. — Она нам уже не подходит, и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2−3 сантиметра. Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо — и Юля, и Настя, и Валя уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу.