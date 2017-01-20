Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28488854/
20 января 2017, 1:10 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Тренер сборной Украины пожаловался на отсутствие хороших винтовок

Тренер сборной Украины Урош Велепец после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнул, что проблемы команды со стрельбой связаны с устаревшей амуницией.

Тренер сборной Украины <span class=error>Урош</span> <span class=error>Велепец</span> после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнул что проблемы команды со стрельбой связаны с устаревшей амуницией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Евросоюз запретил продавать на Украину огнестрельное оружие и патроны, поэтому спортсмены не могут заменить свои винтовки. В сегодняшней гонке Елена Пидгрушная допустила 3 промаха, Юлия Джима — 5, Юлия Журавок — 4, Анастасия Меркушина — 8, Валя Семеренко — 8, Яна Бондарь — 10.

— То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой — это, прежде всего, из-за старой амуниции, — приводит пресс-служба ФБУ слова Велепеца. — Она нам уже не подходит, и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2−3 сантиметра. Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо — и Юля, и Настя, и Валя уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин