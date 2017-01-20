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20 января 2017, 0:17 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Мне немного страшно от такого превосходства над соперниками

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что его пугает доминирование над другими спортсменами в этом сезоне.

Лидер общего зачета выиграл 10 из 13 индивидуальных стартов с начала Кубка мира.

— От такого превосходства над соперниками становится немного страшно, — приводит ledauphine.com слова Фуркада. — Сегодня второе место для меня — плохой результат. Я не знаю, что с этим делать. Сам удивлен этим. Конечно, перед стартом сезона я понимал, что буду побеждать, но не мог представить себе такого доминирования. Это немного странно. В биатлоне это ненормально.

Перед собой я поставил цель выиграть 12 гонок и побить рекорд Бьорндалена. Но не буду пытаться достичь этого любой ценой. Что может остановить меня? Потеря мотивации. Непросто сохранять ритм в такой ситуации. Или же болезнь.
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