Мартен Фуркад: Мне немного страшно от такого превосходства над соперниками

Лидер общего зачета выиграл 10 из 13 индивидуальных стартов с начала Кубка мира.

— От такого превосходства над соперниками становится немного страшно, — приводит ledauphine.com слова Фуркада. — Сегодня второе место для меня — плохой результат. Я не знаю, что с этим делать. Сам удивлен этим. Конечно, перед стартом сезона я понимал, что буду побеждать, но не мог представить себе такого доминирования. Это немного странно. В биатлоне это ненормально.

Перед собой я поставил цель выиграть 12 гонок и побить рекорд Бьорндалена. Но не буду пытаться достичь этого любой ценой. Что может остановить меня? Потеря мотивации. Непросто сохранять ритм в такой ситуации. Или же болезнь.