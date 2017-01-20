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20 января 2017, 0:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Гараничев стартует 20-м, а Шипулин — 33-м в индивидуальной гонке в Антхольце

В пятницу, 20 января, в Антхольце в 16:15 по московскому времени начнётся мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Бороться за награды будут 108 биатлонистов, включая шестерых россиян. Первым из них в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 20-й стартовый номер.

Антон Шипулин уйдёт на дистанцию 33-м, Максим Цветков — 40-м, Антон Бабиков, 47-м, Матвей Елисеев — 53-м, а Дмитрий Малышко — 55-м.

Среди иностранных фаворитов француз Мартен Фуркад стартует 28-м, немцы Симон Шемпп, Арнд Пайффер и Эрик Лессер — 30-м, первым и 42-м соответственно, а норвежцы Йоханнес Бё и Уле-Эйнар Бьорндален — 15-м и 32-м.
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