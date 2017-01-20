В спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге француз Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов второй этап подряд стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, который на этот раз показал шестой результат.