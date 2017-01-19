Ранее более 170 биатлонистов выступили с обращением к союзу, в котором потребовали ужесточить санкции за нарушение антидопинговых правил. В частности, они предлагают увеличить срок отстранения до 8 лет, повысить денежный штраф до 1 миллиона долларов и понижать квоты стран, спортсмены которых попались на употреблении допинга.

IBU в декабре получил список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены от соревнований. В отношении 29 продолжается расследование. Список был составлен на основании второй части доклада Ричарда Макларена, который обвинил более 1000 россиян в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

— Я поддерживаю идею написания этого письма, честно, — приводит TV2 слова Свендсена. — Но сейчас я хочу сконцентрироваться исключительно на спорте, поэтому его не подписал. Верю, что ВАДА или IBU примут верное решение по борьбе с допингом. Спортсмены имеют право голоса, но для меня сейчас главное — биатлон.