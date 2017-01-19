Михал Шлезингер: Фуркад просил норвежцев подписать письмо, но согласился только Бьорндален

Ранее IBU получил список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены от соревнований. В отношении 29 продолжается расследование. Список был составлен на основании второй части доклада Ричарда Макларена, который обвинил более 1000 россиян в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

— Только Бьорндален подписал письмо, — приводит TV2 слова Шлезингера. — Я очень этим разочарован. Мартен Фуркад просил их подписаться. Такое решение меня удивляет. За три дня до отправки письма я поговорил с Бьорндаленом и думал, что проблем со сборной Норвегии после этого не будет. Но они отказались ставить свои подписи и никак это не объяснили. Хочу сказать, что это письмо не против России. Часто допинговая проблема рассматривается только как российская, но не все так просто. Мы хотим защитить спорт. Поэтому я не понимаю, почему норвежцы не подписались.

Реакция IBU? Трудно сейчас об этом говорить. Больших надежд у меня нет, потому что мы выдвигали такие требования и ранее. В прошлом году комитет спортсменов отправлял такое же письмо, но они ничего не сделали. Сейчас они увидели, что около 200 человек, в числе которых не только спортсмены, поддерживают наши стремления.