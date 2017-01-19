Оле Эйнар Бьорндален: Мартен Фуркад и некоторые другие с головой ушли в борьбу с допингом

Ранее более 170 биатлонистов выступили с обращением к союзу, в котором потребовали ужесточить санкции за нарушение антидопинговых правил. В частности, они предлагают увеличить срок отстранения до 8 лет, повысить денежный штраф до 1 миллиона долларов и понижать квоты стран, спортсмены которых попались на употреблении допинга.

Ранее IBU получил список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены от соревнований. В отношении 29 продолжается расследование. Список был составлен на основании второй части доклада Ричарда Макларена, который обвинил более 1000 россиян в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

— Я подписал письмо, — приводит TV2 слова Бьорндалена. — Этот процесс был длительным и начался еще весной, когда комитет спортсменов отправил первое письмо в IBU. Теперь Фуркад и несколько других биатлонистов ушли с головой в этот процесс. Сейчас очень много спортсменов, подписавших обращение, и тех, кто настаивают на более жестких мерах. Это хорошо, что есть много людей, которым не все равно.