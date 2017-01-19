Без двух минут чемпионка. Трагедия Подчуфаровой на последнем рубеже

ЗАГАДКА АНТХОЛЬЦА

Москвичка Ольга Подчуфарова стала лучшей из россиянок в 15-километровой индивидуальной гонке, прошедшей в четверг на самом живописном из биатлонных стадионов мира — итальянском Антхольце. Не допустив ни одного промаха на трех огневых рубежах, она заставила учащенно забиться сердца своих многочисленных болельщиков, мигом вспомнивших о том, что именно в Антхольце/Антерсельве год назад Ольга одержала свою единственную пока личную победу. Увы, заключительная стрельба отменила праздник на нашей улице — первым промахом Подчуфарова лишила себя шансов на победу, а вторым — места на призовом подиуме.

Антхольц — совершенно особенная строка в биатлонном календаре и совершенно особенное место в карьере любого более менее видного спортсмена. Занимая в кубковом календаре, как правило, шестую строчку, Антхольц (опять же, как правило) предваряет главные старты сезона — чемпионаты мира и Олимпийские турниры. То есть для тренерского штаба сколько-нибудь амбициозной сборной — это место стратегических решений, последних сомнений, тактических опытов….

Со спортсменами история другая — иные, весьма даже именитые персонажи, откровенно не любят стартовать в Доломитовых Альпах. Тренироваться — сколько угодно, но стартовать… Другие — напротив, ждут третьей недели января (именно в эти сроки большой биатлон вот уже много лет прибывает в Италию) как рачительные домохозяйки — предновогодних распродаж. С чем это связано, объяснить могут, наверное, только астрологи и спортивные врачи. Жаль, что первые предпочитают отделываться общими фразами, а вторые — вовсе молчать. Как бы то ни было — симпатии и антипатии отдельных стреляющих лыжников к «ЗюдТироль Арене» налицо. Антон Шипулин и Симон Шемп — вот уже не первых год делят здесь между собой победы — это известно всем. Мартен Фуркад в Антхольце решает задачу «стратегической обороны» своих позиций в общем зачете Кубка мира (хотя, казалось бы, родившемуся и выросшему в Альпах французу здесь все должно быть родным и близким).

У женщин ярко выраженных «специалистов по Антхольцу» нет, по крайней мере, среди действующих лиц. Есть ярко выраженные «нелюбители». Среди них чешка Габриэла Коукалова, которой в Доломитах в личных гонках даже в десятку лучших забежать — большая удача. Собственно, в прошедшей инидивидуалке чешка это наглядно подтвердила, заняв 24-е место с совершенно отвратительной стрельбой.

Конечно, стрелять в Антхольце тяжело всем, включая россиянок, которым, в их нынешнем состоянии на меткость, в первую очередь, приходится уповать. Но когда на плато гуляет ветер, а само плато расположено на высоте 1600 метров… Здесь нужна особая выдержка, а ее взять особенно неоткуда. Екатерина Глазырина дважды промахнулась на первой стойке, Татьяна Акимова (очень прилично бежавшая, кстати) стала собирать штрафные минуты с первого же огневого рубежа, Ирину Услугину хватило лишь на пять первых точных выстрелов. И пусть у соперниц со стрельбой тоже творилась форменная неразбериха, этим нужно было еще воспользоваться, а сборная России с этим категорически не справлялась. Не справлялась до того момента пока на огневой рубеж не прибыла спортсменка под 55-м стартовым номером Ольга Подчуфарова.

МОСКВИЧКА-ВЫСОТНИЦА

Что мы успели узнать о москвичке за два неполных сезона, в которых она стабильно входит в основу. То — что она неплохо чувствует себя на высоте. В сезоне 2014/2015 свои лучшие гонки провела в Хохфильцене и Поклюке (добраться до Антхольца помешала какая-то вредная немецкая дворняга, укусившая Ольгу за ногу во время январской пробежки в Оберхофе), а в сезоне 2015/16… В сезоне 2015/16 Подчуфарова сперва поднялась на первый во взрослой карьере пьедестал, финишировав третьей в масс-старте в Поклюке, а когда добралась до Антхольца — тут уж восторгам почитателей не было конца и края. Прошлогодние спринт и гонка преследования шестого кубкового этапа долго еще будут лидерами по просмотрам в российском сегменте биатлонных болельщиков. Все эти воспоминания начали живо будоражить душу этих самых болельщиков, когда Ольга уходила уже со второй стрельбы, сохраняя 0 в графе «промахи». Еще бы: 10-е место после первой стрельбы живо трансформировалось в третье! При этом отставание от виртуальных лидеров — чешки Пушкарчиковой и австрийки Хаузер составляло какие-то не стоящие внимания секунды. Не стоящие еще и потому — что Пушкарчикова и Хаузер успели намазать на заключительной стрельбе, а у Ольга своих шансов еще не растеряла и более того….

Более того — москвичка сверяла график своего бега не с Кайсой Макарайнен, не с Габриэлой Коукаловой и не с Дарьей Домрачевой (все они успели собрать по 4−6 минут штрафа, а с вполне сопоставимыми по скорости Анаис Шевалье, Ванессой Хинц, теми же Хайзер с Пушкарчиковой). Полагаю, наши болельщики успели соскучиться по ощущениям, что судьба конкретной гонки в наших руках. Ощущения усилились после третьей стрельбы! Снова все пять в точку и от лидера Ольга отстает всего на каких-то шесть секунд. Да в секундах разве дело? Дело в стрельбе! Это индивидуалка! Стрелять Подчуфарова умеет, а сегодня это — главное. Только бы пройти последний рубеж!

Обстановка в борьбе за медали, между тем, складывалась следующим образом — с двумя минутами штрафа первое место занимала Лаура Дальмайер, которая (это стало понятно задолго до окончания гонки) вернула себе желтую майку лидера. Анаис Шевалье уступила ей три секунды (при одном промахе). Дальше все было малоинтересно — при условии, что подчуфаровская стрельба будет точной. Ладно — один промах и москвичка на пьедестале почета.

Так увы, нередко бывает — накручиваешь себя ожиданиями, предвкушением, сладкого чувства реванша над оппонентами-пессимистами, а потом, бац-бац… История биатлона знает немало таких примеров — от олимпийской «неудачи» великого Александра Привалова в 1960 году или чудо-победы Евгения Редькина в Альбервилле (когда шедшие следом конкуренты стали совершать просто невероятные промахи). Увы, для Ольги и ее болельщиков все эти истории — слабое утешение.