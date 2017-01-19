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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28487308/
19 января 2017, 20:42 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Анаис Шевалье: Счастлива стать второй в индивидуальной гонке

Француженка Анаис Шевалье осталась довольна вторым местом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Она допустила один промах и уступила победительнице Лауре Дальмайер 3,8 секунды.

— Я довольна тем, что промахнулась только раз, — цитирует официальный сайт IBU Шевалье. — У нас очень сильная команда. Счастлива стать второй. Но завтра все может измениться.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Шевалье А.
Франция
3.
Рунггальдьер А.
Италия
19.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 44.48,7
2 Анаис Шевалье Франция +03,8
3 Алексия Рунггальдьер Италия +46,0
4 Мари Дорен-Абер Франция +55,0
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,2
6 Ванесса Хинц Германия +01.19,1
7 Моника Хойниш Польша +01.37,8
8 Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия +01.39,8
9 Франциска Хильдебранд Германия +01.45,1
10 Лиза Тереза Хаузер Австрия +01.48,4
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