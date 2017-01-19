Анаис Шевалье: Счастлива стать второй в индивидуальной гонке

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая в январе вернулась к выступлениям в Кубке мира после рождения дочери, считает, что может стрелять лучше. Об этом она рассказала после финиша гонки в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.