Домрачева: Стрелять можно лучше
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая в январе вернулась к выступлениям в Кубке мира после рождения дочери, считает, что может стрелять лучше. Об этом она рассказала после финиша гонки в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В прошедшей индивидуальной гонке на 15 км Дарья Домрачева заняла 27-е место, допустив 6 промахов на четырех огневых рубежах. «Конечно, в индивидуальной гонке стрелять можно лучше, но я стараюсь в каждом старте находить позитивные моменты. Сегодня я достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и со стрельбой лежа. А стойку мы еще подтянем», — отметила биатлонистка.
Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в АнтхольцеПобедительницей самой тяжелой гонки стала немка Лаура Дальмайер, прошедшая дистанцию за 44 мин. 48,7 сек. при двух промахах на стрельбище.
Дарья Домрачева проводит третий этап Кубка мира после возвращения из декретного отпуска. И, по мнению специалистов, уже находится в неплохой форме. Лучшей из белорусок в прошедшей сегодня гонке стала Надежда Скардино, занявшая 16-е место. «Сегодня были непростые условия и в плане погоды. При таком ветре всегда пытаюсь каждый выстрел провести точно. Сегодня придерживалась этой тактики, поэтому много проиграла по скорости стрельбы. Видела, что уступаю и по ходу на лыжне, но это соревнования. В целом довольна своей стрельбой при сильном ветре. Чувствую себя намного лучше, чем на предыдущих этапах. Появились силы, и теперь на последних кругах могу терпеть и ехать быстро. Я рада, что вернулась в нормальную форму, и надеюсь, что с каждым стартом буду выступать все лучше и лучше», — рассказала Надежда Скардино.
Шестой этап Кубка мира в Антхольце продолжится 20 января мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Женщины выступят 21 января в
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|19.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|44.48,7
|2
|Анаис Шевалье
|Франция
|+03,8
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+46,0
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+55,0
|5
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.16,2
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.19,1
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.37,8
|8
|Ольга ПОДЧУФАРОВА
|Россия
|+01.39,8
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.45,1
|10
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.48,4
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