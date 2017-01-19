Домрачева: Стрелять можно лучше

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В прошедшей индивидуальной гонке на 15 км Дарья Домрачева заняла 27-е место, допустив 6 промахов на четырех огневых рубежах. «Конечно, в индивидуальной гонке стрелять можно лучше, но я стараюсь в каждом старте находить позитивные моменты. Сегодня я достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и со стрельбой лежа. А стойку мы еще подтянем», — отметила биатлонистка.

Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в АнтхольцеПобедительницей самой тяжелой гонки стала немка Лаура Дальмайер, прошедшая дистанцию за 44 мин. 48,7 сек. при двух промахах на стрельбище.

Дарья Домрачева проводит третий этап Кубка мира после возвращения из декретного отпуска. И, по мнению специалистов, уже находится в неплохой форме. Лучшей из белорусок в прошедшей сегодня гонке стала Надежда Скардино, занявшая 16-е место. «Сегодня были непростые условия и в плане погоды. При таком ветре всегда пытаюсь каждый выстрел провести точно. Сегодня придерживалась этой тактики, поэтому много проиграла по скорости стрельбы. Видела, что уступаю и по ходу на лыжне, но это соревнования. В целом довольна своей стрельбой при сильном ветре. Чувствую себя намного лучше, чем на предыдущих этапах. Появились силы, и теперь на последних кругах могу терпеть и ехать быстро. Я рада, что вернулась в нормальную форму, и надеюсь, что с каждым стартом буду выступать все лучше и лучше», — рассказала Надежда Скардино.