Полторанина — 26-я в индивидуальной гонке этапа Кубка мира
Сегодня в итальянской Антерсельве индивидуальной гонкой у женщин стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону.
Победительницей гонки стала немка Лаура Далмайер, второй финишировала француженка Анаис Шевалье, замкнула тройку лидеров Алексия Рунггальдье из Италии.
Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина пресекла финишную черту с 26-м результатом, Дарья Усанова стала 48-й, Галина Вишневская — 51-й, Анна Кистанова — 88-й.
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|19.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|44.48,7
|2
|Анаис Шевалье
|Франция
|+03,8
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+46,0
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+55,0
|5
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.16,2
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.19,1
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.37,8
|8
|Ольга ПОДЧУФАРОВА
|Россия
|+01.39,8
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.45,1
|10
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.48,4
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