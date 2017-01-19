Пасмурные мысли Подчуфаровой

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Казалось бы, нет ничего необычного в том, что лауреатом первого соревновательного дня стала немка, успевшая одержать в этом сезоне до приезда в Антерсельву три личные победы Кубка мира. Просто Дальмайер стала единственной из фавориток, кому удалось избежать бесславия. Не думаю, что много кто рассчитывал до начала гонки увидеть на пьедестале француженку Анаис Шевалье или итальянку Алексию Рунгальдьер. Понятно, что обе оказались в пажеском карауле у Дальмайер лишь по причине минимального количества промахов, но факт остается фактом: удержаться в первом десятке из всего именитого ветеранского корпуса удалось лишь пятикратной чемпионке мира Мари Дорен-Абер. Желтая майка лидера в лице Габриэлы Коукаловой добралась до финиша 24-й.

МЕЧТЫ О ЧИСТОЙ СТРЕЛЬБЕ

Рассуждая в Антерсельве об индивидуальной гонке, наставник Антона Шипулина Андрей Крючков заметил, что этот вид программы отнимает у спортсмена неимоверно много сил. Тренер говорил об этом применительно к мужской гонке и в частности — к решению Эмиля Хегле Свендсена вообще не участвовать в индивидуалке в Антхольце, но было совершенно невозможно не думать в этот момент о женщинах. Конкретно — об Ольге Подчуфаровой, которую все-таки заявили на гонку в четверг.

Один из российских тренеров сказал по этому поводу, что от Подчуфаровой не требуется в этой гонке ровным счетом никаких подвигов. Задача — максимально чисто отстреляться на рубежах, а саму дистанцию можно пройти при этом в прогулочном темпе. Стартовать же нужно обязательно, поскольку нужно учиться преодолевать себя. Даже в таких, крайне сложных для спортсменки условиях.

Согласиться с подобной стратегией мешало то, что любой «чистый» стрелок автоматически становится в индивидуальной гонке претендентом на медали. А этот статус никак не подразумевает пешего хода. Поэтому и было тревожно: не загонит ли себя Ольга — как загнала год назад в первой же из гонок — спринтерской?

Нет, я не ошиблась с формулировками: ту гонку Подчуфарова выиграла, но кроме победы там был и заключительный круг, который спортсменка преодолела ценой невероятного напряжения, после которого так и не сумела восстановиться. И совершенно не хотелось, чтобы история повторилась снова.

ДЕРЖАТЬ УДАР

Начала Ольга прекрасно. Отставание от лидера в 12,1 после первой стрельбы было лучшим российским результатом среди стартовавших раньше Екатерины Глазыриной (+12,3), Ирины Услугиной (+20,6), Татьяны Акимовой, допустившей один промах. После второго рубежа Ольга осталась единственной из российских спортсменок, кто сохранял нулевой стрелковый счет. Третий заход на стрельбище — и еще один «ноль», в результате чего Подчуфарова вышла на второе место с отставанием в шесть с половиной секунд от Эвы Пушкарчиковой, еще не зная того, что заключительная «стойка» обернется для чешки сразу тремя промахами. И превратилась в единственную российскую надежду в гонке, в которой изначально никто не надеялся вообще ни на что.

А потом случились два промаха. С ними растаяли и шансы на медаль, которая на самом деле до зарезу была нужна российской спортсменке: что могло бы стать более эффективным средством для расчистки психологических проблем?

На фоне сочувствия к Ольге и ее проблемам мы, похоже, как-то перестали думать о том, что спорт — это зона выживания, а не комфорта. Что здесь либо спортсмен преодолевает себя и собственные страхи, причем любой ценой, либо на его место просто встает кто-то другой, и никого уже не волнует, по чьей именно вине человек утратил способность держать удар. В этом плане Подчуфаровой удалось главное: закончить гонку в точности выдержав данный тренерами тактический расклад.

ЛЫЖИ РАБОТАЛИ БЕЗУПРЕЧНО

— Прошла на пределе, но полностью держа ситуацию под контролем, — прокомментировала Ольга свой результат. — Мне было важно отработать хорошо, поскольку после предыдущих и не слишком удачных выступлений в голову лезут самые разные мысли. Прежде всего настраивалась, естественно, на стрельбу.

— Две ошибки на заключительном рубеже это следствие усталости, или помешал ветер?

— По своему прошлогоднему опыту я старалась учитывать все мельчайшие детали и подойти к четвертой стрельбе с максимально свежей головой. Но и ветер был непростым.

— Что чувствовали на последнем круге?

— Не могу сказать, что могла пройти его лучше. Показала ту максимальную скорость, на которую способна. Но год назад меня «накрывало» сильнее. Наверное, стала опытнее — какие-то участки трассы прошла иначе, зотя большой прибавки к скорости это не принесло. При том, что лыжи работали совершенно безупречно.

— С какими мыслями вы выходили на старт?

— С пасмурными. Правда, все это было до выхода на стадион. В Антерсельве всегда такая праздничная атмосфера, что плохое настроение улетучивается само собой.

— А страха перед гонкой не было?

— Нет, скорее была злость. У меня имелись определенные установки от тренеров по тем режимам, в которых я должна работать, и я знала, что в этих режимах я могу пройти всю дистанцию без серьезных потерь.

— Другими словами, сосредоточиться на стрельбе, а по трассе, если будет совсем тяжело, идти пешком?

— Так наверное было бы неправильно говорить. Я напрягалась, когда шла. Просто помнила, что есть верхняя граница, за которую я не должна выйти ни при каких условиях.

— Пропущенная в Рупольдинге гонка преследования облегчила вам задачу восстановиться?

— Это сложный для меня вопрос….

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Антерсельвы.