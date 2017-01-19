Украинки не попали в Топ-10 индивидуальной гонки на этапе КМ по биатлону

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Лучшей из наших в этой гонке стала Елена Пидгрушная, которая финишировала на 17-м месте. В 20-ку сильнейших также вошла еще одна олимпийскай чемпионка Сочи-2014 в эстафете Юлия Джима. А вот Валя Семеренко заняла лишь 76-е место.