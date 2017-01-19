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19 января 2017, 19:00 | Биатлон | УНИАН

Украинки не попали в Топ-10 индивидуальной гонки на этапе КМ по биатлону

В итальянском Антхольце завершилась индивидуальная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой ни одной из украинок не удалось попасть в десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшей из наших стала Елена Пидгрушная оказавшаяся на итоговом 17-м месте. Увеличить
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Лучшей из наших в этой гонке стала Елена Пидгрушная, которая финишировала на 17-м месте. В 20-ку сильнейших также вошла еще одна олимпийскай чемпионка Сочи-2014 в эстафете Юлия Джима. А вот Валя Семеренко заняла лишь 76-е место.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Шевалье А.
Франция
3.
Рунггальдьер А.
Италия
19.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 44.48,7
2 Анаис Шевалье Франция +03,8
3 Алексия Рунггальдьер Италия +46,0
4 Мари Дорен-Абер Франция +55,0
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,2
6 Ванесса Хинц Германия +01.19,1
7 Моника Хойниш Польша +01.37,8
8 Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия +01.39,8
9 Франциска Хильдебранд Германия +01.45,1
10 Лиза Тереза Хаузер Австрия +01.48,4
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