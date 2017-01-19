Лаура Дальмайер: Победа в Антерсельве — это мечта для меня
Биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что ей трудно было справиться со стрельбой. Немка после этого результата возглавила общий зачет, опередив Габирэлу Коукалову и Кайсу Мякяряйнен.
— Для меня это просто мечта, — приводит Sport1 слова Дальмайер. — Это очень круто, победить здесь сегодня. Ничего не может быть лучше. Было очень трудно справиться со стрельбой. Я должна была преодолеть себя, чтобы показать хороший результат. Я сделала свое дело.
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|19.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|44.48,7
|2
|Анаис Шевалье
|Франция
|+03,8
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+46,0
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+55,0
|5
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.16,2
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.19,1
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.37,8
|8
|Ольга ПОДЧУФАРОВА
|Россия
|+01.39,8
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.45,1
|10
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.48,4
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