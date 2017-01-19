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19 января 2017, 19:06 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Лаура Дальмайер: Победа в Антерсельве — это мечта для меня

Биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что ей трудно было справиться со стрельбой. Немка после этого результата возглавила общий зачет, опередив Габирэлу Коукалову и Кайсу Мякяряйнен.

— Для меня это просто мечта, — приводит Sport1 слова Дальмайер. — Это очень круто, победить здесь сегодня. Ничего не может быть лучше. Было очень трудно справиться со стрельбой. Я должна была преодолеть себя, чтобы показать хороший результат. Я сделала свое дело.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Шевалье А.
Франция
3.
Рунггальдьер А.
Италия
19.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 44.48,7
2 Анаис Шевалье Франция +03,8
3 Алексия Рунггальдьер Италия +46,0
4 Мари Дорен-Абер Франция +55,0
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,2
6 Ванесса Хинц Германия +01.19,1
7 Моника Хойниш Польша +01.37,8
8 Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия +01.39,8
9 Франциска Хильдебранд Германия +01.45,1
10 Лиза Тереза Хаузер Австрия +01.48,4
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