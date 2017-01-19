— Для меня это просто мечта, — приводит Sport1 слова Дальмайер. — Это очень круто, победить здесь сегодня. Ничего не может быть лучше. Было очень трудно справиться со стрельбой. Я должна была преодолеть себя, чтобы показать хороший результат. Я сделала свое дело.