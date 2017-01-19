Ветер на четвертой стрельбе помешал Подчуфаровой подняться выше в индивидуальной гонке

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В четверг Подчуфарова заняла восьмое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха на заключительной стрельбе. Перед четвертым огневым рубежом российская спортсменка претендовала на победу, которую в итоге одержала немка Лаура Дальмайер.

«На тренировке решила не вставать на последние щиты во время стрельбы, однако на рубеже был сильный ветер, я решила встать на последний щит за соперницей, которая загораживала от ветра», — заявила Подчуфарова.

В пятницу в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка.