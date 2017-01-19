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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28486269/
19 января 2017, 19:15 | Биатлон | ТАСС

Ветер на четвертой стрельбе помешал Подчуфаровой подняться выше в индивидуальной гонке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Усилившийся ветер на четвертом огневом рубеже помешал российской биатлонистке Ольге Подчуфаровой занять более высокое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом спортсменка заявила в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед четвертым огневым рубежом российская спортсменка претендовала на победу которую в итоге одержала немка Лаура Дальмайер. Увеличить
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В четверг Подчуфарова заняла восьмое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха на заключительной стрельбе. Перед четвертым огневым рубежом российская спортсменка претендовала на победу, которую в итоге одержала немка Лаура Дальмайер.

«На тренировке решила не вставать на последние щиты во время стрельбы, однако на рубеже был сильный ветер, я решила встать на последний щит за соперницей, которая загораживала от ветра», — заявила Подчуфарова.

В пятницу в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Шевалье А.
Франция
3.
Рунггальдьер А.
Италия
19.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 44.48,7
2 Анаис Шевалье Франция +03,8
3 Алексия Рунггальдьер Италия +46,0
4 Мари Дорен-Абер Франция +55,0
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,2
6 Ванесса Хинц Германия +01.19,1
7 Моника Хойниш Польша +01.37,8
8 Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия +01.39,8
9 Франциска Хильдебранд Германия +01.45,1
10 Лиза Тереза Хаузер Австрия +01.48,4
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Пасмурные мысли Подчуфаровой

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