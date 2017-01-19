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19 января 2017, 18:43 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира

Немка Лаура Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира после победы в индивидуальной гонке на этапе в Антерсельве.

Немка <span class=error>Лаура</span> Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира после победы в индивидуальной гонке на этапе в Антерсельве. Увеличить
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Лучшей из россиянок остается Татьяна Акимова, которая опустилась на десятое место.

Кубок мира.

Общий зачет (ж).

1 (3). Дальмайер (Германия) — 615 (+60).

2 (1). Коукалова (Чехия) — 604 (+17).

3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) — 594 (+26).

4 (4). Дорен-Абер (Франция) — 560 (+43).

5 (5). Вирер (Италия) — 442 (+10).

6 (6). Ф. Хильдебранд (Германия) — 398 (+32).

10 (9). АКИМОВА (Россия) — 368 (+29).

31 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) — 147 (+16).

32 (37). ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 135 (+34).

60 (56). КАЙШЕВА (Россия) — 40 (0).

62 (60). УСЛУГИНА (Россия) — 34 (0).

67 (66). ШУМИЛОВА (Россия) — 23 (0).

70 (68). ЗАГОРУЙКО (Россия) — 21 (0).

74 (71). СЛЕПЦОВА (Россия) — 17 (0).

Индивидуальная гонка (ж).

1 (1). Дальмайер (Германия) — 120 (+60).

2 (10). Хинц (Германия) — 69 (+38).

3 (7). Хаузер (Австрия) — 67 (+31).

4 (19). Дорен-Абер (Франция) — 65 (+43).

5 (5). Бреза (Франция) — 63 (+23).

6 (33). А. Шевалье (Франция) — 62 (+54).

7 (14). ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 61 (+34).

8 (12). АКИМОВА (Россия) — 58 (+29).

9 (6). ГЛАЗЫРИНА (Россия) — 54 (+16).

31 (18). ШУМИЛОВА (Россия) — 23 (0).

45 (32). СЛЕПЦОВА (Россия) — 9 (0).

Кубок наций (ж).

1 (1). Германия — 4099 (+438).

2 (2). Франция — 4059 (+420).

3 (3). Чехия — 3458 (+354).

4 (4). Украина — 3419 (+352).

5 (5). Норвегия — 3355 (+326).

6 (6). Россия — 3285 (+379).
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Пасмурные мысли Подчуфаровой

Пасмурные мысли Подчуфаровой

Победительницей пятнадцатикилометровой гонки стала немка Лаура Дальмайер, закончившая дистанцию с двумя промахами. Ольга Подчуфарова показала лучший результат из россиянок — она прибежала к финишу восьмой, проиграв победительнице при тех же двух промахах 1.39,8.
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