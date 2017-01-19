Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира
Немка Лаура Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира после победы в индивидуальной гонке на этапе в Антерсельве.
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Лучшей из россиянок остается Татьяна Акимова, которая опустилась на десятое место.
Кубок мира.
Общий зачет (ж).
1 (3). Дальмайер (Германия) — 615 (+60).
2 (1). Коукалова (Чехия) — 604 (+17).
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) — 594 (+26).
4 (4).
5 (5). Вирер (Италия) — 442 (+10).
6 (6). Ф. Хильдебранд (Германия) — 398 (+32).
10 (9). АКИМОВА (Россия) — 368 (+29).
31 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) — 147 (+16).
32 (37). ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 135 (+34).
60 (56). КАЙШЕВА (Россия) — 40 (0).
62 (60). УСЛУГИНА (Россия) — 34 (0).
67 (66). ШУМИЛОВА (Россия) — 23 (0).
70 (68). ЗАГОРУЙКО (Россия) — 21 (0).
74 (71). СЛЕПЦОВА (Россия) — 17 (0).
Индивидуальная гонка (ж).
1 (1). Дальмайер (Германия) — 120 (+60).
2 (10). Хинц (Германия) — 69 (+38).
3 (7). Хаузер (Австрия) — 67 (+31).
4 (19).
5 (5). Бреза (Франция) — 63 (+23).
6 (33). А. Шевалье (Франция) — 62 (+54).
7 (14). ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 61 (+34).
8 (12). АКИМОВА (Россия) — 58 (+29).
9 (6). ГЛАЗЫРИНА (Россия) — 54 (+16).
31 (18). ШУМИЛОВА (Россия) — 23 (0).
45 (32). СЛЕПЦОВА (Россия) — 9 (0).
Кубок наций (ж).
1 (1). Германия — 4099 (+438).
2 (2). Франция — 4059 (+420).
3 (3). Чехия — 3458 (+354).
4 (4). Украина — 3419 (+352).
5 (5). Норвегия — 3355 (+326).
6 (6). Россия — 3285 (+379).
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