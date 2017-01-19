Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира

Победительницей пятнадцатикилометровой гонки стала немка Лаура Дальмайер, закончившая дистанцию с двумя промахами. Ольга Подчуфарова показала лучший результат из россиянок — она прибежала к финишу восьмой, проиграв победительнице при тех же двух промахах 1.39,8.