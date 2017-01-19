Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

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Победительницей самой тяжелой гонки стала немка Лаура Дальмайер, прошедшая дистанцию за 44 мин. 48,7 сек. при двух промахах на стрельбище. Второй финишировала французская биатлонистка Анаис Шевалье (+3,8 сек. ; 1 промах), третье место сенсационно заняла итальянская спортсменка Алексия Рунггальдьер (+46,0 сек. ; 1).

Из пятерки белорусских стреляющих лыжниц выше всех в итоговом протоколе оказалась Надежда Скардино, которая заняла 16-е место (+2 мин. 42,3 сек. ; 2). Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева оказалась 27-й (+4 мин. 21,7 сек. ; 6), Дарья Юркевич заняла 52-е место (+6 мин. 23,8 сек. ; 5), у Ирины Кривко 78-я позиция (+8 мин. 42,7 сек. ; 7), Надежда Писарева заняла 82-е место (+9 мин. 20,6 сек. ; 8).

В пятницу, 20 января, кубковый этап продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км.