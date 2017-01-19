Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28486058/
19 января 2017, 18:51 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в итальянском Антхольце женской индивидуальной гонкой на 15 км с четырьмя огневыми рубежами стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. Лучшей из белорусских спортсменок оказалась Надежда Скардино, занявшая 16-е место, Дарья Домрачева финишировала 27-й, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницей самой тяжелой гонки стала немка <span class=error>Лаура</span> Дальмайер прошедшая дистанцию за 44 мин. 487 сек. при двух промахах на стрельбище. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победительницей самой тяжелой гонки стала немка Лаура Дальмайер, прошедшая дистанцию за 44 мин. 48,7 сек. при двух промахах на стрельбище. Второй финишировала французская биатлонистка Анаис Шевалье (+3,8 сек. ; 1 промах), третье место сенсационно заняла итальянская спортсменка Алексия Рунггальдьер (+46,0 сек. ; 1).

Из пятерки белорусских стреляющих лыжниц выше всех в итоговом протоколе оказалась Надежда Скардино, которая заняла 16-е место (+2 мин. 42,3 сек. ; 2). Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева оказалась 27-й (+4 мин. 21,7 сек. ; 6), Дарья Юркевич заняла 52-е место (+6 мин. 23,8 сек. ; 5), у Ирины Кривко 78-я позиция (+8 мин. 42,7 сек. ; 7), Надежда Писарева заняла 82-е место (+9 мин. 20,6 сек. ; 8).

В пятницу, 20 января, кубковый этап продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Шевалье А.
Франция
3.
Рунггальдьер А.
Италия
19.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 44.48,7
2 Анаис Шевалье Франция +03,8
3 Алексия Рунггальдьер Италия +46,0
4 Мари Дорен-Абер Франция +55,0
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,2
6 Ванесса Хинц Германия +01.19,1
7 Моника Хойниш Польша +01.37,8
8 Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия +01.39,8
9 Франциска Хильдебранд Германия +01.45,1
10 Лиза Тереза Хаузер Австрия +01.48,4
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Пасмурные мысли Подчуфаровой

Пасмурные мысли Подчуфаровой

Победительницей пятнадцатикилометровой гонки стала немка Лаура Дальмайер, закончившая дистанцию с двумя промахами. Ольга Подчуфарова показала лучший результат из россиянок — она прибежала к финишу восьмой, проиграв победительнице при тех же двух промахах 1.39,8.
Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 для всех знаков зодиака