Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в итальянском Антхольце женской индивидуальной гонкой на 15 км с четырьмя огневыми рубежами стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. Лучшей из белорусских спортсменок оказалась Надежда Скардино, занявшая 16-е место, Дарья Домрачева финишировала 27-й, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победительницей самой тяжелой гонки стала немка Лаура Дальмайер, прошедшая дистанцию за 44 мин. 48,7 сек. при двух промахах на стрельбище. Второй финишировала французская биатлонистка Анаис Шевалье (+3,8 сек. ; 1 промах), третье место сенсационно заняла итальянская спортсменка Алексия Рунггальдьер (+46,0 сек. ; 1).
Из пятерки белорусских стреляющих лыжниц выше всех в итоговом протоколе оказалась Надежда Скардино, которая заняла 16-е место (+2 мин. 42,3 сек. ; 2). Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева оказалась 27-й (+4 мин. 21,7 сек. ; 6), Дарья Юркевич заняла 52-е место (+6 мин. 23,8 сек. ; 5), у Ирины Кривко 78-я позиция (+8 мин. 42,7 сек. ; 7), Надежда Писарева заняла 82-е место (+9 мин. 20,6 сек. ; 8).
В пятницу, 20 января, кубковый этап продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км.
|
|
|
|19.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|44.48,7
|2
|Анаис Шевалье
|Франция
|+03,8
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+46,0
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+55,0
|5
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.16,2
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.19,1
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.37,8
|8
|Ольга ПОДЧУФАРОВА
|Россия
|+01.39,8
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.45,1
|10
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.48,4
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter