IBU даст WADA объяснения по ЧМ-2021 в Тюмени после 21 января
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительное время на объяснение того, почему право проведения чемпионата мира в 2021 году было отдано Тюмени, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не доверять России проведение международных турниров по зимним видам спорта, сообщает Inside the Games.
Изначально WADA установило крайний срок для получения объяснений 14 января, но IBU попросил отсрочку в связи с проведением заседания исполкома организации по докладу Макларена 21 января в Антхольце.
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