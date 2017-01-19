Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительное время на объяснение того, почему право проведения чемпионата мира в 2021 году было отдано Тюмени, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не доверять России проведение международных турниров по зимним видам спорта, сообщает Inside the Games.