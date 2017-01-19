Формально это всего лишь этап. Очередной. В ходе которого тренерам российской сборной предстоит окончательно определиться с составами команд на чемпионат мира в Хохфильцене и принять решение, кого из спортсменов заменят те, кто наиболее успешно выступит на чемпионате Европы в польских Душниках. Европейское первенство начнется лишь через неделю, но неформально уже сейчас многие говорят о том, что никакого отбора на главный старт не предполагается. И что в Хохфильцене будут стартовать только лишь те биатлонисты, кого мы увидим в Антерсельве. Причем речь идет как о личных гонках, так и об эстафетах.

ПЕРЕСТАНОВКА МЕСТ СУММЫ НЕ МЕНЯЕТ

Надо сказать, что такая версия очень похожа на правду. Если бы тренеры предполагали вносить какие-либо изменения в составы основных сборных, наверное, они были бы крайне заинтересованы в том, чтобы проверить в той же Антерсельве кого-то еще — помимо тех, кто выступал на этапе Куька мира в Рупольдинге. Например, Дарью Виролайнен, выигравшую у Виктории Сливко на этапе Кубка IBU во французском Мартелле спринт и гонку преследования. Однако Сливко привлекли в основной состав, а Виролайнен продолжает бегать в резерве.

Большой беды в том, что тренеры приняли именно такое решение, наверное, нет: за исключением Татьяны Акимовой, нынешний женский состав абсолютно взаимозаменяем и, увы, не слишком конкурентоспособен. Просто отсутствие в тренерских решениях внятной логики начинает уже не на шутку напрягать болельщиков. По аналогии с известным мультфильмом впору поинтересоваться у главного тренера: «А есть ли у вас план, мистер Икс?».

Если такой план и есть, он явно относится к числу секретных и до широкой публики его не доводят. Но вопросы, которые хотелось бы задать, остаются. Не понятно, например, зачем продолжает стартовать во всех гонках подряд так и не набравшая кондиции Ольга Подчуфарова. Ведь год назад, который спортсменка начала в гораздо более предпочтительном состоянии, нежели это было в нынешнем сезоне, ее окончательно сломал именно этап в Антерсельве, где Ольга оставила все силы. Остальные старты стали лишь следствием непосильного напряжения, потому и были провалены. Но менять Подчуфарову в каких-либо гонках на заключительном этапе перед главным стартом не предвидится.

Точно так же не понятно, почему после этапа в Рупольдинге тренерским штабом были озвучены претензии в адрес Ульяны Кайшевой, выступающей вполне достойно для спортсменки совсем не имеющей серьезного «взрослого» опыта. На этапе в Рупольдинге Ульяна завалила свой этап эстафеты, получив два штрафных круга, но подобные вещи в процессе адаптации на взрослом уровне случаются не так уж и редко, чтобы придавать этому какое-то значение и тем более акцентировать на них внимание, добавляя спортсмену психологической вины в самый непростой для него момент.

Немало непонятного происходит и в мужском коллективе. Как минимум странным выглядело на этапе в Рупольдинге отсутствие в гонке преследования Антона Бабикова. По этому поводу расстроился и сам спортсмен, а кроме того, изначально планировалось, что Бабиков будет стартовать во всех январских гонках, за исключением индивидуальной «двадцатки» в Антхольце. Получилось же все совершенно иначе, что стало неприятным сюрпризом и для Антона, и для тренера Андрея Падина, в группе которого Бабиков проходил подготовку к сезону.

Не очень понятно, под каким предлогом тренерский штаб будет находить место в основном эстафетном составе Евгению Гараничеву, если тот самым срочным образом не сумеет поправить свои позиции в оставшихся личных гонках. Можно сколько угодно рассуждать о том, что Гараничев не эстафетчик, но если тюменского спортсмена не окажется в четверке сильнейших, это уже будет колоссальным минусом не только ему, но и старшему тренеру мужской команды Рикко Гроссу. Но резервной эстафетной вакансии тем не менее нет: после двух удачных выступлений в Рупольдинге свои «акции» в этом отношении сильно приподнял Дмитрий Малышко: поймал не только стрельбу, но и набрал неплохой ход.

Если для кого старты в Антхольце и станут моментом истины, так это для связки Гросс — Гараничев: сомнительную форму главной тюменской звезды в период главных стартов немцу вряд ли простят. Еще один парадокс этапа, но скорее риторический — в отсутствии в числе стартующих Александра Логинова. С одной стороны, здесь все предельно ясно: отбывший трехлетнюю дисквалификацию спортсмен не по своей воле просто стал заложником ситуации: его убрали долой с глаз мировой общественности. В то же самое время никак не назовешь рядовым факт, что человек, одержавший три победы подряд в режиме Кубка IBU, продолжает оставаться в резерве.

Подводя итоги этапа Кубка мира в Рупольдинге, главный тренер сборной Александр Касперович сказал, что Логинов является претендентом на поездку в Хохфильцен. Но это тоже мало похоже на правду: если тренерский штаб, понимая, что Логинов находится в прекрасном состоянии и «на ходу», опасается спровоцировать массовый протест в биатлонной семье в рамках Кубка мира, было бы наивно полагать, что обстановка чемпионата мира эти страхи ослабит.

Что до капитана и лидера команды Антона Шипулина, поводов для беспокойства тоже хватает. У олимпийского чемпиона не слишком ладится стрельба, и эти неполадки до такой степени непривычны, что затмевают еще одну большую и неприятную проблему: ставшее почти хроническим падение скорости на финише. Наверное, можно утешить себя тем, что в двух предыдущих этапах было слишком много факторов, которые могли помешать спортсмену показать более устойчивый результат, и думать о том, что пройдет еще один день, начнутся старты в Италии, и все чудесным образом наладится. В конце концов, трассы Антерсельвы всегда были для Шипулина счастливыми. Почему бы не надеяться на это сейчас?

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Антерсельвы

КАЛЕНДАРЬ ГОНОК

19 января, 16.15. Женщины. Индивидуальная гонка.

20 января, 16.15. Мужчины. Индивидуальная гонка.

21 января, 15.30. Женщины. Масс-старт.

21 января, 17.15. Мужчины. Эстафета.

22 января, 13.00. Мужчины. Масс-старт.

22 января, 16.45. Женщины. Эстафета.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.