Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кубковый этап в итальянском Южном Тироле станет последним перед чемпионатом мира, который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Антерсельва и Хохфильцен расположены примерно на одной высоте в 1000 м над уровнем моря и разделены лишь несколькими сотнями километров горного массива, так что итальянский этап является хорошей возможностью подготовиться к главному старту сезона. В составе сборной России выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев, в женской команде — Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

Для тренерского штаба сборной России выступление команды в Антерсельве является одним из решающих факторов для определения состава на чемпионат мира, и традиционно отечественные биатлонисты показывают здесь высокие результаты. В прошлом сезоне, хотя между гонками в Антерсельве и чемпионатом мира в норвежском Холменколлене состоялись еще два североамериканских этапа, в Италии на счету сборной России было четыре победы. Антон Шипулин и Екатерина Юрлова выиграли гонки преследования, а Ольга Подчуфарова — спринт, мужская сборная — эстафету.

Начало — с индивидуальных гонок

В нынешнем сезоне в Антерсельве пройдут индивидуальные гонки, масс-старт и эстафеты. Индивидуальные гонки состоятся лишь во второй раз — после стартового этапа в шведском Эстерсунде в конце ноября. 19 января состоится женская гонка на 15 км (16:15 мск), на следующий день в это же время начнется мужская гонка на 20 км. 21 января состоится женский масс-старт на 12,5 км (15:30) и мужская эстафета 4×7,5 км (17:15), завершится этап в воскресенье мужским масс-стартом на 15 км (13:00 мск) и женской эстафетой 4×6 км (16:45).

На минувшей неделе в германском Рупольдинге российская сборная завоевала лишь одну медаль — серебро в мужской эстафете. Выиграв спринт и гонку преследования, упрочил свое лидирующее положение в общем зачете француз Мартен Фуркад — 730 очков, у немца Симона Шемпа — 446. Шипулин идет третьим (440 очков). В женском зачете лидирует чешка Габриэла Коукалова — 587 очков, на 19 баллов опережая финку Кайсу Мякяряйнен. Лучшая среди россиянок — Акимова — занимает девятое место (339 очков).

Шанс попасть в сборную на чемпионат мира получат и резервисты, которые выступят на стартующем 23 января в Польше первенстве Европы. Среди них — Светлана Слепцова, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Александр Логинов, Юрий Шопин.

Этап в Антерсельве — один из старейших в биатлонном календаре, первые гонки Кубка мира здесь прошли уже в стартовом сезоне этого соревнования в феврале 1978 года. Триумфаторами стали биатлонисты ГДР — Франк Ульрих выиграл индивидуальную гонку, опередив соперников из СССР Александра Ушакова и Николая Круглова, Клаус Зиберт — спринт, а сборная Восточной Германии — эстафету. К слову, а 1978 году вскоре после этапа в Антерсельве состоялся чемпионат мира в Хохфильцене.