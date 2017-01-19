Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Шестой этап розыгрыша Кубка мира по биатлону стартует в четверг в итальянской Антерсельве. Впервые в сезоне этап пройдет без спринта и гонок преследования, зато во второй раз состоятся индивидуальные гонки для мужчин и женщин, а также
масс-старт и эстафеты.
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Кубковый этап в итальянском Южном Тироле станет последним перед чемпионатом мира, который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Антерсельва и Хохфильцен расположены примерно на одной высоте в 1000 м над уровнем моря и разделены лишь несколькими сотнями километров горного массива, так что итальянский этап является хорошей возможностью подготовиться к главному старту сезона. В составе сборной России выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев, в женской команде — Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Виктория Сливко.
Для тренерского штаба сборной России выступление команды в Антерсельве является одним из решающих факторов для определения состава на чемпионат мира, и традиционно отечественные биатлонисты показывают здесь высокие результаты. В прошлом сезоне, хотя между гонками в Антерсельве и чемпионатом мира в норвежском Холменколлене состоялись еще два североамериканских этапа, в Италии на счету сборной России было четыре победы. Антон Шипулин и Екатерина Юрлова выиграли гонки преследования, а Ольга Подчуфарова — спринт, мужская сборная — эстафету.
Начало — с индивидуальных гонок
В нынешнем сезоне в Антерсельве пройдут индивидуальные гонки,
На минувшей неделе в германском Рупольдинге российская сборная завоевала лишь одну медаль — серебро в мужской эстафете. Выиграв спринт и гонку преследования, упрочил свое лидирующее положение в общем зачете француз Мартен Фуркад — 730 очков, у немца Симона Шемпа — 446. Шипулин идет третьим (440 очков). В женском зачете лидирует чешка Габриэла Коукалова — 587 очков, на 19 баллов опережая финку Кайсу Мякяряйнен. Лучшая среди россиянок — Акимова — занимает девятое место (339 очков).
Шанс попасть в сборную на чемпионат мира получат и резервисты, которые выступят на стартующем 23 января в Польше первенстве Европы. Среди них — Светлана Слепцова, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Александр Логинов, Юрий Шопин.
Этап в Антерсельве — один из старейших в биатлонном календаре, первые гонки Кубка мира здесь прошли уже в стартовом сезоне этого соревнования в феврале 1978 года. Триумфаторами стали биатлонисты ГДР — Франк Ульрих выиграл индивидуальную гонку, опередив соперников из СССР Александра Ушакова и Николая Круглова, Клаус Зиберт — спринт, а сборная Восточной Германии — эстафету. К слову, а 1978 году вскоре после этапа в Антерсельве состоялся чемпионат мира в Хохфильцене.
Пять раз Антерсельва принимала чемпионат мира по биатлону, здесь же пройдет этот турнир в 2020 году. Последнее мировое первенство здесь состоялось 10 лет назад, на счету сборной России — одна золотая медаль в мужской эстафете, которую принесли Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко и Николай
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