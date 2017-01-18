WADA рассмотрит всю информацию IBU по выбору Тюмени местом проведения ЧМ-2021 в марте

IBU до 14 января должен был предоставить объяснение WADA относительно получения Россией права на проведение чемпионата мира 2021 года.

«Пару недель назад IBU обратилась в WADA с просьбой продлить дедлайн для дачи объяснений по поводу присуждения Тюмени права провести ЧМ-2021 в свете предстоящего внеочередного заседания исполкома организации», — говорится в релизе WADA, оказавшемся в распоряжении «Р-Спорт».

«Всемирное антидопинговое агентство ответило, что формально продлить этот срок не может, отметив, тем не менее, что следующее заседание независимого комитета, надзирающего за соблюдением кодекса WADA, пройдет в марте, и всю документацию и информацию, представленную IBU до него, передадут в этот комитет для оценки и обсуждения», — говорится в заявлении.

По итогам расследования независимой комиссии WADА под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов. IBU 21 января проведет внеочередное заседание по докладу Макларена.