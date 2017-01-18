Александр Касперович: Состав сборной на ЧЕ сформирован по итогам «Ижевской винтовки» и Кубка IBU
Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав команды на чемпионат Европы был определен по результатм спортсменов на «Ижевской винтовке» и Кубке IBU.
Спортсмены, которые примут участие в этом турнире, отправятся в Польшу 22 января. Соревнования в городе
— Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU, — приводит
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter