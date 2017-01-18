Александр Касперович: Состав сборной на ЧЕ сформирован по итогам «Ижевской винтовки» и Кубка IBU

Спортсмены, которые примут участие в этом турнире, отправятся в Польшу 22 января. Соревнования в городе Душники-Здруй начнутся 25 января. В программе чемпионата запланированы индивидуальные гонки, спринт, гонки преследования, а также синглмикст и смешанная эстафета.

— Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU, — приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. — Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу.