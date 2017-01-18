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18 января 2017, 17:44 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Александр Касперович: Состав сборной на ЧЕ сформирован по итогам «Ижевской винтовки» и Кубка IBU

Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что состав команды на чемпионат Европы был определен по результатм спортсменов на «Ижевской винтовке» и Кубке IBU.

Спортсмены, которые примут участие в этом турнире, отправятся в Польшу 22 января. Соревнования в городе Душники-Здруй начнутся 25 января. В программе чемпионата запланированы индивидуальные гонки, спринт, гонки преследования, а также синглмикст и смешанная эстафета.

— Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU, — приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. — Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу.
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