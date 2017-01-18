Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28470036/
18 января 2017, 15:48 | Биатлон | Р-Спорт

Виролайнен, Слепцова, Старых и Волков выступят за сборную России по биатлону на ЧЕ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Алексей Волков включены в состав сборной России на чемпионат Европы-2017, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Дарья Виролайнен Светлана <span class=error>Слепцова</span> Ирина Старых и Алексей Волков включены в состав сборной России на чемпионат Европы-2017 сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат Европы по биатлону пройдет 23—31 января в Польше. Ранее стало известно, что в турнире примет участие Александр Логинов.

Кроме Логинова и Волкова, в состав мужской команды России на чемпионат Европы включены Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Юрий Шопин и Александр Поварницын. У женщин на турнире выступят Виролайнен, Слепцова, Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина и Ольга Якушова.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на “Ижевской винтовке” и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», — заявил главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной