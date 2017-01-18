Виролайнен, Слепцова, Старых и Волков выступят за сборную России по биатлону на ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат Европы по биатлону пройдет 23—31 января в Польше. Ранее стало известно, что в турнире примет участие Александр Логинов.

Кроме Логинова и Волкова, в состав мужской команды России на чемпионат Европы включены Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Юрий Шопин и Александр Поварницын. У женщин на турнире выступят Виролайнен, Слепцова, Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина и Ольга Якушова.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на “Ижевской винтовке” и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», — заявил главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.