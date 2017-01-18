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18 января 2017, 15:28 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонисты Антон Шипулин и Татьяна Акимова возглавляют рейтинг СБР

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Антон Шипулин и Татьяна Акимова занимают первые места в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), сообщается на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Антон <span class=error>Шипулин</span> и Татьяна <span class=error>Акимова</span> занимают первые места в рейтинге Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Шипулин, занимающий третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2016/17 после пятого этапа, набрал 1139 очков. Второе место в рейтинге занимает Максим Цветков (1000), третье — Антон Бабиков (805).

У женщин лидирует Акимова (976), которая идет девятой в общем зачете Кубка мира. На второй строчке находится Екатерина Глазырина (550), на третьей — Дарья Виролайнен (532).
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