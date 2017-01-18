Биатлонисты Антон Шипулин и Татьяна Акимова возглавляют рейтинг СБР

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Шипулин, занимающий третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2016/17 после пятого этапа, набрал 1139 очков. Второе место в рейтинге занимает Максим Цветков (1000), третье — Антон Бабиков (805).

У женщин лидирует Акимова (976), которая идет девятой в общем зачете Кубка мира. На второй строчке находится Екатерина Глазырина (550), на третьей — Дарья Виролайнен (532).