Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28468009/
18 января 2017, 13:37 | Биатлон | «Прессбол»

Роман Елетнов: Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт

Белорусский биатлонист Роман Елетнов посетовал на то, что в Европе ненатуральная картошка, а также отсутствуют настоящие супы.

Белорусский биатлонист Роман <span class=error>Елетнов</span> посетовал на то что в Европе ненатуральная картошка а также отсутствуют настоящие супы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Швеции и Финляндии ненатуральная картошка, если сравнивать ее с нашей. Не зря Бьерндален хвалил белорусские продукты. В Европе почти нет настоящих супов — только легкие бульончики. Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт.

У нас не такие бюджеты, как у БАТЭ или хоккейного «Динамо». Так что едим то, что предлагают в гостиницах. Если бы в номерах была кухня, без проблем бы сами готовили: у каждого есть фирменное блюдо — паста карбонара, супы, макароны по-флотски, — цитирует Романа Елетнова tut.by.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ