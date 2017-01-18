Роман Елетнов: Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт

В Швеции и Финляндии ненатуральная картошка, если сравнивать ее с нашей. Не зря Бьерндален хвалил белорусские продукты. В Европе почти нет настоящих супов — только легкие бульончики. Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт.



У нас не такие бюджеты, как у БАТЭ или хоккейного «Динамо». Так что едим то, что предлагают в гостиницах. Если бы в номерах была кухня, без проблем бы сами готовили: у каждого есть фирменное блюдо — паста карбонара, супы, макароны по-флотски, — цитирует Романа Елетнова tut.by.