Роман Елетнов: Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт
Белорусский биатлонист Роман Елетнов посетовал на то, что в Европе ненатуральная картошка, а также отсутствуют настоящие супы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Швеции и Финляндии ненатуральная картошка, если сравнивать ее с нашей. Не зря Бьерндален хвалил белорусские продукты. В Европе почти нет настоящих супов — только легкие бульончики. Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт.
У нас не такие бюджеты, как у БАТЭ или хоккейного «Динамо». Так что едим то, что предлагают в гостиницах. Если бы в номерах была кухня, без проблем бы сами готовили: у каждого есть фирменное блюдо — паста карбонара, супы, макароны
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter