Драчёв: Наказывать виновных в распространении допинга нужно как наркодельцов

Накануне стало известно, что биатлонисты, подписавшие письмо в адрес Международного союза биатлонистов, потребовали увеличить штраф для спортсменов, уличённых в употреблении запрещённых веществ, с 200 тыс. до 1 млн евро.



«Если штраф сделают настолько большим, это будет дисциплинировать. Когда сумма не так велика, есть большой соблазн нарушить правила. А так руководители федераций будут понимать, что проколов допускать нельзя, а специалисты — что нельзя работать как попало и стремиться к победам любым путём. Нынешнее поколение спортсменов не должно отвечать за уже дисквалифицированных биатлонистов. Сокращая квоту, мы только ограничим возможности для молодых ребят, которые могли бы выступать. Следует наказывать конкретно тех, кто попался, а не их чистых коллег.



Очень редко биатлонисты решаются на употребление запрещённых веществ сами. По сути, им даже негде их взять. Нужно наказывать тех, кто предлагает атлетам допинг, — врачей, тренеров, менеджеров, которые пытаются воспользоваться ситуацией. А спортсмены не всегда даже могут оценить размер опасности. Причём наказывать виновных в распространении допинга нужно так же сурово, как наркодельцов», — цитирует Драчёва RT.