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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28465410/
18 января 2017, 11:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Резцова: Путин должен выступить в защиту наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о своём отношении к допинговым скандалам с участием россиян и выразила надежду на то, что президент России Владимир Путин заступится за российских спортсменов.

«Меня больше всего поражает, что сразу после Олимпийских игр в Рио в России была создана комиссия по борьбе с допингом. В итоге прошло время, и ничего не изменилось. На отечественных атлетов продолжают наседать, имён по-прежнему никто не называет. Я считаю, мы должны агрессивно защищаться и доказывать свою правоту. Думаю, и президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменов. А то что ни день, то придумывают новое против нас.

Отвечать всегда будет вся страна. Так же и в Рио-де-Жанейро не пустили многих наших спортсменов, толком ничего не доказав. Всё это несправедливо. Спорт — это большая политика и большие деньги. Кругом эти деньги. За допинг должны отвечать те, кто попадается. Пусть платят сами. Наказывайте их конкретно. А страна в целом должна бороться с запрещёнными веществами», — цитирует Резцову RT.
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