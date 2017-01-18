Резцова: Путин должен выступить в защиту наших спортсменов

«Меня больше всего поражает, что сразу после Олимпийских игр в Рио в России была создана комиссия по борьбе с допингом. В итоге прошло время, и ничего не изменилось. На отечественных атлетов продолжают наседать, имён по-прежнему никто не называет. Я считаю, мы должны агрессивно защищаться и доказывать свою правоту. Думаю, и президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменов. А то что ни день, то придумывают новое против нас.



Отвечать всегда будет вся страна. Так же и в Рио-де-Жанейро не пустили многих наших спортсменов, толком ничего не доказав. Всё это несправедливо. Спорт — это большая политика и большие деньги. Кругом эти деньги. За допинг должны отвечать те, кто попадается. Пусть платят сами. Наказывайте их конкретно. А страна в целом должна бороться с запрещёнными веществами», — цитирует Резцову RT.