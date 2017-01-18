Резцова: Путин должен выступить в защиту наших спортсменов
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о своём отношении к допинговым скандалам с участием россиян и выразила надежду на то, что президент России Владимир Путин заступится за российских спортсменов.
«Меня больше всего поражает, что сразу после Олимпийских игр в Рио в России была создана комиссия по борьбе с допингом. В итоге прошло время, и ничего не изменилось. На отечественных атлетов продолжают наседать, имён
Отвечать всегда будет вся страна. Так же и в
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