Гараничев: Я никогда не отказывался от эстафет

«Я думаю, что каждый биатлонист в сборной России и в других командах ставит себе задачу хорошо выступить на планетарном чемпионате в Австрии. Но без удачного выступления на этапах Кубка мира на главных стартах ничего не получится. В течение сезона мы наблюдаем за своими ошибками, решаем определённые задачи и готовим себя к чемпионату мира.



Конкуренция в сборной стала острее, и она закаляет. Без конкуренции сложно подниматься выше. Соревнование внутри команды заставляет спортсменов расти. Молодые российские биатлонисты показывают хороший уровень, иногда опережая опытных спортсменов. Это заставляет прогрессировать.

Готов ли я вернуться в эстафетный квартет? Я никогда не отказывался от эстафет. Не бежал командные гонки в связи с функциональным состоянием. Отношусь к решениям тренерского штаба спокойно. Никакой обиды нет. Неудачи в эстафетах прошлых сезонов не давят на меня перед стартом…» — цитирует Гараничева «Тюменская арена».