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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28465403/
18 января 2017, 11:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Гараничев: Я никогда не отказывался от эстафет

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев рассказал о главных задачах на сезон, о конкуренции в сборной и о желании вновь участвовать в эстафетных гонках.

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений <span class=error>Гараничев</span> рассказал о главных задачах на сезон о конкуренции в сборной и о желании вновь участвовать в эстафетных гонках. Увеличить
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«Я думаю, что каждый биатлонист в сборной России и в других командах ставит себе задачу хорошо выступить на планетарном чемпионате в Австрии. Но без удачного выступления на этапах Кубка мира на главных стартах ничего не получится. В течение сезона мы наблюдаем за своими ошибками, решаем определённые задачи и готовим себя к чемпионату мира.

Конкуренция в сборной стала острее, и она закаляет. Без конкуренции сложно подниматься выше. Соревнование внутри команды заставляет спортсменов расти. Молодые российские биатлонисты показывают хороший уровень, иногда опережая опытных спортсменов. Это заставляет прогрессировать.
Готов ли я вернуться в эстафетный квартет? Я никогда не отказывался от эстафет. Не бежал командные гонки в связи с функциональным состоянием. Отношусь к решениям тренерского штаба спокойно. Никакой обиды нет. Неудачи в эстафетах прошлых сезонов не давят на меня перед стартом…» — цитирует Гараничева «Тюменская арена».
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