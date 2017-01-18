Кравцов: СБР не противодействовал смене гражданства биатлонисткой Аввакумовой
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Союз биатлонистов России не противодействовал смене гражданства российской биатлонисткой Екатериной Аввакумовой, заявил президент организации Александр Кравцов.
По сообщениям южнокорейских СМИ, министерство юстиции Южной Кореи одобрило смену гражданства Аввакумовой.
«Мы не противодействовали смене ее спортивного гражданства, — сказал Кравцов по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — О каком “карантине” может идти речь в этой ситуации, когда мы не чинили никаких препятствий в этом вопросе».
Аввакумова стала третьей в сборной Южной Кореи по биатлону сменившей российское гражданство. Ранее гражданство Южной Кореи получили Анна Фролина и Александр Стародубец.
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