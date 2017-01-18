Кравцов: СБР не противодействовал смене гражданства биатлонисткой Аввакумовой

По сообщениям южнокорейских СМИ, министерство юстиции Южной Кореи одобрило смену гражданства Аввакумовой.

«Мы не противодействовали смене ее спортивного гражданства, — сказал Кравцов по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — О каком “карантине” может идти речь в этой ситуации, когда мы не чинили никаких препятствий в этом вопросе».

Аввакумова стала третьей в сборной Южной Кореи по биатлону сменившей российское гражданство. Ранее гражданство Южной Кореи получили Анна Фролина и Александр Стародубец.