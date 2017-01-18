Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28465206/
18 января 2017, 11:06 | Биатлон | Р-Спорт

Кравцов: СБР не противодействовал смене гражданства биатлонисткой Аввакумовой

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Союз биатлонистов России не противодействовал смене гражданства российской биатлонисткой Екатериной Аввакумовой, заявил президент организации Александр Кравцов.

По сообщениям южнокорейских СМИ, министерство юстиции Южной Кореи одобрило смену гражданства Аввакумовой.

«Мы не противодействовали смене ее спортивного гражданства, — сказал Кравцов по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — О каком “карантине” может идти речь в этой ситуации, когда мы не чинили никаких препятствий в этом вопросе».

Аввакумова стала третьей в сборной Южной Кореи по биатлону сменившей российское гражданство. Ранее гражданство Южной Кореи получили Анна Фролина и Александр Стародубец.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Резцова: Путин должен выступить в защиту наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о своём отношении к допинговым скандалам с участием россиян и выразила надежду на то, что президент России Владимир Путин заступится за российских спортсменов.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной