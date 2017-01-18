Мэр Душники-Здруя: Мы хотим принять этап Кубка мира по биатлону
Мэр города
Душники-Здруй (Польша) Петр Левандовски сообщил, что город хотел бы принять этап Кубка мира по биатлону.
С 25 по 29 января здесь пройдёт чемпионат Европы по биатлону.
«Мы не скрываем, что нашей целью является проведение этапа Кубка мира. Чемпионат Европы — интересный турнир, но мы хотим быть в календаре Кубка мира. Мы проделали большую работу, чтобы стадион соответствовал самым высоким требованиям. Мы хотим получить шанс и готовы доказать, что справимся с проведением этапа Кубка мира», — цитирует Левандовски Eurosport.
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