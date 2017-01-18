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18 января 2017, 10:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Мэр Душники-Здруя: Мы хотим принять этап Кубка мира по биатлону

Мэр города Душники-Здруй (Польша) Петр Левандовски сообщил, что город хотел бы принять этап Кубка мира по биатлону.

С 25 по 29 января здесь пройдёт чемпионат Европы по биатлону.

«Мы не скрываем, что нашей целью является проведение этапа Кубка мира. Чемпионат Европы — интересный турнир, но мы хотим быть в календаре Кубка мира. Мы проделали большую работу, чтобы стадион соответствовал самым высоким требованиям. Мы хотим получить шанс и готовы доказать, что справимся с проведением этапа Кубка мира», — цитирует Левандовски Eurosport.
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в эстафете, двукратная чемпионка мира по биатлону Мириам Гёсснер не вошла в состав сборной Германии на шестой этап Кубка мира в Антхольце (Италия), который пройдёт с 19 по 22 января, сообщает Sport1.
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