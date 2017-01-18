«Я в курсе, что IBU проведёт заседание исполкома по допингу. Считаю, что федерация должна принять серьёзное решение. Разбираться должно руководство, члены исполкома, президенты федераций, международный олимпийский комитет, но ни в коем случае не спортсмены. Спортсмены ещё не знают, чем это закончится, какие списки подготовили Макларен и ВАДА, но уже начинают грозить бойкотами и разжигать до окончания расследования. А почему никто не ставит вопрос, какая страна сделала больше всех для развития биатлона. Сколько было заказано чартеров, как принимали, проводили соревнования. Такую спортсменку, как Доротея Вирер, ещё стоит послушать, а кому-то лучше помолчать, чем говорить необдуманные вещи. Обращусь ещё раз ко всем спортсменам: “Не занимайтесь политикой. Занимайтесь своим делом”.



Президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза опять отличился. Письмо в поддержку усиления антидопинговой политики, которое подписали и российские спортсмены, он трактовал как требование спортсменов от IBU наказать россиян. Фамилия Хамза сама по себе говорящая, если её разделить получится: Хам за… скандалы и интриги. Я знаю прекрасно этого хама. В основе его мотивов не политическая составляющая, а экономическая. Её надо понимать. Здесь и получение чемпионата мира, и получение Кубка мира. Каждая страна заинтересована в проведении крупных соревнований, а места в календаре всем не хватает. Но таким, как Хамза, стоит заниматься своим делом, а именно баскетболом. Юра, одумайся!» — написал Тихонов в своём блоге.