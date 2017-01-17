Тихонов: Всё, к чему я призываю, осуществляется, но с опозданием

«У женщин нас порадовала Татьяна Акимова, кстати, воспитанница школы Тихонова в Чебоксарах. Но ещё в прошлом году я высказывался за то, что как минимум трёх возрастных спортсменок нужно потихоньку выводить из состава, а обкатывать молодых — до Олимпиады чуть больше года! И в этом не раз убеждал президента СБР Александра Кравцова. Почему? Допустим, и Кайшева, и Шумилова занимают одинаковое 30-е место. Казалось бы, никакой разницы. Но при этом у Кайшевой есть перспектива роста и она прибавляет. Хотя сейчас в эстафете впервые за весь олимпийский цикл сделан упор на молодёжь. Всё, к чему я призываю, осуществляется, но с опозданием. Так мы уже потеряли два сезона.



У мужчин поводов для оптимизма больше. Но я по-прежнему в корне не согласен с тем, что Шипулин и Волков составляют отдельную группу. Не хочу никого выделять, ребята хорошие. Но уберите все эти группы и оставьте одну единую команду человек из 10, добавьте двух-трёх молодых за счёт регионов, которые они представляют. И ещё, конечно: откажитесь от “подкормок” за рубежом, в России есть всё своё, натуральное. И реже тренируйтесь за границей, когда у нас есть свои прекрасные центры подготовки. Наконец, наберите в тренерский штаб профессионалов своего дела. И тогда, уверен, всё получится», — приводит слова Тихонова «Московский комсомолец».