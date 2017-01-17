Тихонов: Всё, к чему я призываю, осуществляется, но с опозданием
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал процессы, проходящие в сборной России.
«У женщин нас порадовала Татьяна Акимова, кстати, воспитанница школы Тихонова в Чебоксарах. Но ещё в прошлом году я высказывался за то, что как минимум трёх возрастных спортсменок нужно потихоньку выводить из состава, а обкатывать молодых — до Олимпиады чуть больше года! И в этом не раз убеждал президента СБР Александра Кравцова. Почему? Допустим, и Кайшева, и Шумилова занимают одинаковое 30-е место. Казалось бы, никакой разницы. Но при этом у Кайшевой есть перспектива роста и она прибавляет. Хотя сейчас в эстафете впервые за весь олимпийский цикл сделан упор на молодёжь. Всё, к чему я призываю, осуществляется, но с опозданием. Так мы уже потеряли два сезона.
У мужчин поводов для оптимизма больше. Но я
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter