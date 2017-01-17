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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28459834/
17 января 2017, 19:44 | Биатлон | Советский спорт

Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира

12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер оптимистично оценила перспективы лидера нынешней сборной Германии Лауры Дальмайер в текущем сезоне.

— Пять медалей Лауры, как и в прошлом году — это вполне возможно. Спринт, гонка преследования и масс-старт — это ее гонки. В индивидуальной гонке, с учетом хорошей стрельбы, у Дальмайер тоже есть все шансы на успех. В эстафете у немецкой команды также хорошие перспективы, — заявила Нойнер в интервью SID.

Напомним, чемпионат мира по биатлону-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

Магдалена Нойнер завершила спортивную карьеру в 2012 году.
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