Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира

— Пять медалей Лауры, как и в прошлом году — это вполне возможно. Спринт, гонка преследования и масс-старт — это ее гонки. В индивидуальной гонке, с учетом хорошей стрельбы, у Дальмайер тоже есть все шансы на успех. В эстафете у немецкой команды также хорошие перспективы, — заявила Нойнер в интервью SID.

Напомним, чемпионат мира по биатлону-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

Магдалена Нойнер завершила спортивную карьеру в 2012 году.