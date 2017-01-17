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17 января 2017, 18:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен пропустит индивидуальную гонку в Антхольце

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, занимающий четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, не выступит в индивидуальной гонке в Антхольце. Шанс проявить себя получил Вегард Бьорн Йермунсхауг.

Норвежский биатлонист Эмиль <span class=error>Хегле</span> <span class=error>Свендсен</span> занимающий четвёртое место в общем зачёте Кубка мира не выступит в индивидуальной гонке в Антхольце. Увеличить
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«Будет здорово вновь выступить. Предстоит сделать 20 выстрелов, и всякое может случиться, но я прибавил в стрельбе и рассчитываю попасть в первую тридцатку», — сказал Йермунсхауг в интервью Retten.

Мужская индивидуальная гонка в Антхольце пройдёт 20 января.
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