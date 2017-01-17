Свендсен пропустит индивидуальную гонку в Антхольце
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, занимающий четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, не выступит в индивидуальной гонке в Антхольце. Шанс проявить себя получил Вегард Бьорн Йермунсхауг.
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«Будет здорово вновь выступить. Предстоит сделать 20 выстрелов, и всякое может случиться, но я прибавил в стрельбе и рассчитываю попасть в первую тридцатку», — сказал Йермунсхауг в интервью Retten.
Мужская индивидуальная гонка в Антхольце пройдёт 20 января.
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