Свендсен пропустит индивидуальную гонку в Антхольце

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«Будет здорово вновь выступить. Предстоит сделать 20 выстрелов, и всякое может случиться, но я прибавил в стрельбе и рассчитываю попасть в первую тридцатку», — сказал Йермунсхауг в интервью Retten.



Мужская индивидуальная гонка в Антхольце пройдёт 20 января.