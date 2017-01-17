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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28459189/
17 января 2017, 18:50 | Биатлон | Чемпионат.com

Резцова: Тренер Касперович поставил крест на моей дочери, в сборной — катастрофа

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала отсутствие своей дочери Дарьи Виролайнен на Кубке мира и раскритиковала главного тренера национальной команды Александра Касперовича.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса <span class=error>Резцова</span> прокомментировала отсутствие своей дочери Дарьи Виролайнен на Кубке мира и раскритиковала главного тренера национальной команды Александра Касперовича. Увеличить
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«Видно, что отдельные спортсмены подустали, Елисеев физически, Бабиков психологически подсел после эстафеты. У девчонок же — это катастрофа. Нули на стрельбе уже не спасают. Половина сезона прошла, но никаких сдвигов не видно. Главный тренер Александр Касперович, старший тренер женской сборной Виталий Норицын перед каждой гонкой говорят: «Ничего, всё у нас нормально, готовы бороться». По тем же Сливко и Кайшевой не вижу, к какой борьбе мы готовы.

Есть такой тренер Касперович, который поставил крест на моей дочери. Если он считает, что она непригодна к эстафетам, то он в корне не прав. Даже та же Акимова, которая считается лидером, снова ничего не смогла показать, оставшись на своих же позициях, 13−16-е места. А тренерский штаб тем временем заявляет, что после четырёхминутных отставаний состав на следующий этап менять не будут. Это нормально?! В советское время у нас не было ни гимна, ни флага, и ничего — выступали, побеждали, не зацикливались ни на чём, мы просто пахали и не ждали, что нас похвалят. А сейчас человек занял не 30-е место, а 18-е — и всё, он уже лучший!" — сказала Резцова в интервью изданию «Спорт день за днём».
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