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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28457604/
17 января 2017, 16:58 | Биатлон | Советский спорт

Пройс и Гесснер не выступят на этапе Кубка мира в Антерсельве

Стал известен состав женской сборной Германии на шестой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в итальянской Антерсельве.

В заявку сборной Германии вошли Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц и Надин Хорхлер.

Таким образом, этап пропустят двукратная чемпионка мира в эстафетных гонках Мириам Гесснер и Франциска Пройс, в последнее время испытывающая проблемы со здоровьем.

Напомним, этап Кубка мира в Антерсельве пройдет с 19 по 22 января.
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