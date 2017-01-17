Пройс и Гесснер не выступят на этапе Кубка мира в Антерсельве

В заявку сборной Германии вошли Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц и Надин Хорхлер.

Таким образом, этап пропустят двукратная чемпионка мира в эстафетных гонках Мириам Гесснер и Франциска Пройс, в последнее время испытывающая проблемы со здоровьем.

Напомним, этап Кубка мира в Антерсельве пройдет с 19 по 22 января.