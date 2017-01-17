Гёсснер и Пройс не выступят не этапе Кубка мира в Антхольце
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в эстафете, двукратная чемпионка мира по биатлону Мириам Гёсснер не вошла в состав сборной Германии на шестой этап Кубка мира в Антхольце (Италия), который пройдёт с 19 по 22 января, сообщает Sport1.
Вероятнее всего, она выступит на чемпионате Европы в Польше.
Также в Антхольце не выступит Франциска Пройс, испытывающая проблемы со здоровьем.
В заявку сборной Германии вошли Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.
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