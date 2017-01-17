Гёсснер и Пройс не выступят не этапе Кубка мира в Антхольце

Вероятнее всего, она выступит на чемпионате Европы в Польше.



Также в Антхольце не выступит Франциска Пройс, испытывающая проблемы со здоровьем.



В заявку сборной Германии вошли Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.