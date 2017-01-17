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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28456665/
17 января 2017, 15:37 | Биатлон | Чемпионат.com

Гёсснер и Пройс не выступят не этапе Кубка мира в Антхольце

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в эстафете, двукратная чемпионка мира по биатлону Мириам Гёсснер не вошла в состав сборной Германии на шестой этап Кубка мира в Антхольце (Италия), который пройдёт с 19 по 22 января, сообщает Sport1.

Вероятнее всего, она выступит на чемпионате Европы в Польше.

Также в Антхольце не выступит Франциска Пройс, испытывающая проблемы со здоровьем.

В заявку сборной Германии вошли Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.
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