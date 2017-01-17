Эдуард Латыпов вошел в состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду-2017
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Эдуард Латыпов вошел в состав сборной России по биатлону на Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Зимняя Универсиада 2017 года пройдет с 28 января по 8 февраля в
СБР 10 марта 2016 года заявил, что IBU временно отстранил Латыпова
Кроме Латыпова, в состав сборной России вошли: Максим Буртасов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Александр Печенкин, Иван Печенкин, Семен Сучилов и Сергей Корастылев.
Женскую сборную России на Универсиаде представят Маргарита Васильева, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Инна Смирнова, Ольга Шестерикова, Надежда Дубова.
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