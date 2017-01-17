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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28455549/
17 января 2017, 14:28 | Биатлон | Р-Спорт

Эдуард Латыпов вошел в состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду-2017

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Эдуард Латыпов вошел в состав сборной России по биатлону на Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Зимняя Универсиада 2017 года пройдет с 28 января по 8 февраля в Алма-Ате.

СБР 10 марта 2016 года заявил, что IBU временно отстранил Латыпова из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. В сентябре Независимая антидопинговая комиссия (ADHP) аннулировала все результаты спортсмена в период с 14 февраля по 8 марта 2016 года, однако не стала его дисквалифицировать. В 2016 году Латыпов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, а годом ранее на юниорском чемпионате мира занял первое место в пасьюте и в эстафете в составе сборной России. Помимо золота в пасьюте на чемпионате Европы 2015 года, Латыпов имеет в своем послужном списке два серебра чемпионатов Европы.

Кроме Латыпова, в состав сборной России вошли: Максим Буртасов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Александр Печенкин, Иван Печенкин, Семен Сучилов и Сергей Корастылев.

Женскую сборную России на Универсиаде представят Маргарита Васильева, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Инна Смирнова, Ольга Шестерикова, Надежда Дубова.
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