Гросс: Считаю несправедливым, что весь мир показывает пальцем на кого-то одного

В середине декабря IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.



«Для начала Макларену нужно всё объяснить. Мы все ждём имён и доказательств того, что манипуляции с пробами имели место. Лишь услышав это, я смогу сказать, что названным спортсменам в команде делать нечего.



Когда весь мир предвзято или с политическим подтекстом показывает пальцем на кого-то одного, я считаю это несправедливым», — цитирует Гросса FAZ.