Гросс: Считаю несправедливым, что весь мир показывает пальцем на кого-то одного
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о своём отношении к допинговому скандалу, который был инициирован публикацией доклада главы ВАДА Ричарда Макларена.
В середине декабря IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.
«Для начала Макларену нужно всё объяснить. Мы все ждём имён и доказательств того, что манипуляции с пробами имели место. Лишь услышав это, я смогу сказать, что названным спортсменам в команде делать нечего.
Когда весь мир предвзято или с политическим подтекстом показывает пальцем на
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