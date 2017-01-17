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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28454831/
17 января 2017, 13:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Гросс: Считаю несправедливым, что весь мир показывает пальцем на кого-то одного

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал о своём отношении к допинговому скандалу, который был инициирован публикацией доклада главы ВАДА Ричарда Макларена.

В середине декабря IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.

«Для начала Макларену нужно всё объяснить. Мы все ждём имён и доказательств того, что манипуляции с пробами имели место. Лишь услышав это, я смогу сказать, что названным спортсменам в команде делать нечего.

Когда весь мир предвзято или с политическим подтекстом показывает пальцем на кого-то одного, я считаю это несправедливым», — цитирует Гросса FAZ.
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