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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28452346/
17 января 2017, 11:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Экхофф пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 19 по 22 января.

В частности, в заявку не вошла двукратная чемпионка мира Тириль Экхофф, которая после болезни не набрала оптимальную форму.

Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц. Состав сборной Норвегии
Женщины: Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбу, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер.
Мужчины: Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Хенрик Л’Абе-Лунд, Вегард Бьорн Йермунсхауг.
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