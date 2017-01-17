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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28451704/
17 января 2017, 10:30 | Биатлон | Чемпионат.com

Джима и Меркушина вошли в состав сборной Украины на ЧЕ по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в городе Душники-Здруй (Польша) с 25 по 29 января, сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы который пройдёт в городе <nobr>Душники-Здруй</nobr> (Польша) с 25 по 29 января сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины. Увеличить
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В частности, в заявку была включена олимпийская чемпионка Юлия Джима.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй (Польша). Состав сборной Украины
Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.
Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

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