Джима и Меркушина вошли в состав сборной Украины на ЧЕ по биатлону
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в городе
Душники-Здруй (Польша) с 25 по 29 января, сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины.
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В частности, в заявку была включена олимпийская чемпионка Юлия Джима.
Биатлон. Чемпионат Европы.
Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.
Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
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