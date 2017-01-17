Домрачева и Бьорндален проведут высотный сбор перед чемпионатом мира

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«Практика показывает, что высотные тренировки очень эффективны. Перед чемпионатом мира мы с Дарьей выполним одинаковую тренировочную программу. Я знаю, как нужно готовиться к Хохфильцену», — сказал Бьорндален в интервью NRK.



Домрачева, родившая ребёнка, совсем недавно возобновила выступления. Чемпионат мира пройдёт с 9 по 19 февраля.