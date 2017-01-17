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17 января 2017, 1:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева и Бьорндален проведут высотный сбор перед чемпионатом мира

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и её супруг норвежец Уле-Эйнар Бьорндален проведут высотный тренировочный сбор перед чемпионатом мира в Хохфильцене.

Белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Домрачева и её супруг норвежец <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален проведут высотный тренировочный сбор перед чемпионатом мира в Хохфильцене. Увеличить
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«Практика показывает, что высотные тренировки очень эффективны. Перед чемпионатом мира мы с Дарьей выполним одинаковую тренировочную программу. Я знаю, как нужно готовиться к Хохфильцену», — сказал Бьорндален в интервью NRK.

Домрачева, родившая ребёнка, совсем недавно возобновила выступления. Чемпионат мира пройдёт с 9 по 19 февраля.
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева планирует участвовать во всех этапах Кубка мира текущего сезона. Об этом спортсменка рассказала в эфире программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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